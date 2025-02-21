Eyüpspor-Beşiktaş maçı! Kartal çıkışını sürdürmek istiyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına katılım için iki puan önündeki rakibini yenerek çıkışına devam etmek istiyor. Norveçli Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıkışa geçen siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

MUHTEMEL 11'LER



Eyüpspor XI: Berke, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih, Halil, Tayfur, Ampem, Emre Mor, Thiam



Beşiktaş XI: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Ciro Immobile

EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Eyüpspor-Beşiktaş maçı, bugün saat 20.00'de başlayacak.



Müsabakayı, Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Samet Çiçek üstlenecek.



Eyüpspor-Beşiktaş maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

Eyüpspor-Beşiktaş maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarında canlı yayınlanacak (Ajanslar)



İKİ TAKIM ARASINDA LİG'DE İKİNCİ RANDEVU



Beşiktaş ile ikas Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek.



Siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u ligin ilk devresinde Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-1'lik skorla geçmişti.



İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya gelirken Beşiktaş, eflatun-sarılılar karşısında 4-0'lık galibiyet elde etmişti.

Beşiktaş, rakibinin karşısında dört oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak (Ajanslar)



BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ



Beşiktaş, ikas Eyüpspor karşısında dört oyuncusundan yoksun sahaya çıkacak.



"Kara kartal"da savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov ile Emrecan Terzi'nin tedavileri sürüyor.



Bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal ile takımdan ayrı kısmi olarak antrenmanlara katılan Gabriel Paulista'nın da kadroda yer alması beklenmiyor.