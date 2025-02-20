Paulista’dan Beşiktaş’a müjdeli haber

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 21 Şubat Cuma günü İkas Eyüpspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.





Isınmayla başlayan idmanda siyah-beyazlı oyuncular, çeşitli pas çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Gabriel Paulista da antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.



Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.