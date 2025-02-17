Mustafa Erhan Hekimoğlu 2028’e kadar Beşiktaş’ta!

Mustafa Hekimoğlu, 202728 sezonu sonuna kadar Beşiktaş'ta | Fotoğraf: DHA

Başkan Serdal Adalı'yla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Mustafa, gelecek üç sezon daha kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Mustafa Hekimoğlu, takımına birer gol ve asistlik katkı sağladı.