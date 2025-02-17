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Mustafa Erhan Hekimoğlu 2028'e kadar Beşiktaş'ta!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.02.2025 16:18
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Mustafa Erhan Hekimoğlu 2028’e kadar Beşiktaş’ta!

Beşiktaş, 17 yaşındaki santrfor Mustafa Hekimoğlu'nun sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, altyapıdan yetişen genç futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandı.

Mustafa Hekimoğlu, 202728 sezonu sonuna kadar Beşiktaş'ta | Fotoğraf: DHAMustafa Hekimoğlu, 202728 sezonu sonuna kadar Beşiktaş'ta | Fotoğraf: DHA

Başkan Serdal Adalı'yla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Mustafa, gelecek üç sezon daha kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Mustafa Hekimoğlu, takımına birer gol ve asistlik katkı sağladı.

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Mustafa Erhan Hekimoğlu 2028’e kadar Beşiktaş’ta! Mustafa Erhan Hekimoğlu 2028’e kadar Beşiktaş’ta! Mustafa Erhan Hekimoğlu 2028’e kadar Beşiktaş’ta!
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