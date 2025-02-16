Spor yazarları derbiyi yorumladı! Beşiktaş maç seçmese zirvedeydi! Solskjaer'e büyük övgü
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırladığı maçta 2-1'lik galibiyetle 38 puana ulaştı. Kritik derbiyi yorumlayan spor yazarları Ole Gunnar Solskjaer'e övgüler dizerken oyunculara yaptığı dokunuşların galibiyette kritik rol oynadığını kaleme aldı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş mücadeleyi 2-1 kazanarak puanını 38'e yükseltti.
Simon Banza'nın 17. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan ev sahibi ekip, ikinci yarıda Rafa Silva ve Batagov'un kendi kalesine attığı golle müsabakayı 2-1 kazandı.
SOLSKJAER İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI
Beşiktaş ile ligde 3. maçına çıkan Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer 2. galibiyetine imza attı.
Antalyaspor ile 21. haftada oynanan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan maçta Süper Lig'deki ilk müsabakasına çıkan tecrübeli teknik direktör, ilk galibiyetini ise 23. haftadaki Sivasspor deplasmanında 2-0 ile kazandı.
Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu yenerken Twente'ye mağlup oldu.
Kritik karşılaşmanın detaylarını spor yazarları yorumladı:
ALİ GÜLTİKEN-BÜYÜK TAKIM REFLEKSİ GÖSTERDİ
Beşiktaş, iyi bir başlangıç yaptığı maçta bireysel hatayla geriye düşse de bunu kabullenmedi. Trabzonspor bulduğu golden sonra skor avantajı ile beraber oyun temposuna ciddi şekilde müdahil oldu. Topa sahip olduğu anlarda sahanın tamamını avantaja çevirerek ilk yarının sonuna kadar oyunu istediği gibi kontrol etti. Beşiktaş'ın aslında oyunu ikinci yarının ilk düdüğüyle başladı. Büyük takım olma refleksiyle sahaya dönen bir Beşiktaş gördük. Bu istek hem oyun coşkusuna hem de yüksek tempoya dönüştü. Beraberinde de pozisyonlar geldi. Rakibini ikinci yarının ilk 20 dakikasında kendi yarı alanına hapsetti. Bu yüksek tempoyu sahaya yansıtırken savunma bloğunu ön tarafa doğru çıkartarak etkili bir baskı oluşturdu. Burada Emirhan'ın savunma performansına hayran kaldım. Orta alanda Gedson'un domine ettiği yüksek tempolu oyun, Rafa'nın golü, Rashica'nın ısrarcılığıyla da ikinci golü getirdi, fazlası da olabilirdi. Bu sezonun en büyük sorunlarından biri olan kırılganlık ve geri dönememe süreçlerini artık geride bıraktı. Özellikle Trabzon gibi yüksek seviyeli takıma karşı mağlup duruma düştüğünüz maçta bu dönüşü yapabilmek önemli bir başarı. Rashica daha istekliydi, Masuaku üst seviyede oynadı. Mario takıma biraz daha ısındı. Tüm bunların ötesinde elbette Mert'in takım liderliği bu sonuca imza atan en önemli etkenlerden biriydi. Beşiktaş, camiasının ihtiyaç duyduğu büyük takım refleksini ortaya koyabildiği bir akşamı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı.
MURAT ÖZBOSTAN-MAÇ SEÇMESE ZİRVEDE YER ALIRDI
İki takım da lig yarışından kopmuş ama işin ucunda prestij ve üst sıralar vardı.. Taraftarın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir geceydi. Maçı çevirdiler adeta.. 1-0 geriye düşse de Beşiktaş oyuncuları motive etmek için gösterilen çaba etkisini gösterdi.. Özellikle ikinci devredeki destek Beşiktaşlı futbolcuları da kazanmaya itti.. Büyük maçları kazanan bir Beşiktaş var farkında mısınız? Yani okyanusu geçiyor ama derede boğuluyor.. Oysa şu büyük maçlarda oynadığı oyunu sezon başından beri sergilese herhalde şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe yalnız kalmazdı.. Takım büyük maçları seviyor ama rakip zayıfsa havlu atıyor! Temposu yüksek ancak pozisyon zenginliği fazla olmayan bir maçtı.. Kimse kimseye temas etmedi.. Böyle kıran kırana bir maç oynanmadı.. İlk yarı Trabzonspor daha iyi ama ikinci devre sahada kaybolan bir bordo mavili ekip vardı.. Beşiktaş ikinci devre gaza bastı.. Bakın buradaki en önemli şey taraftardı.. Masuaku'nun ilk golde hata yapan Rafa Silva'ya golü attırması Beşiktaş'ı kendine getirdi.. Rafa Silva'nın vuruşu harikaydı.. Beşiktaş çok önemli bir maçı kazandı. Peki gelelim Trabzon'a... Neden deplasmanda gülemiyor bu takım? Öncelikle bunu irdelemek lazım. Taraftarın itici gücüyle evinde baskılı oynuyor çünkü hücumda top tuttuğu zaman etkili bir takım. Ama iş savunmaya, kontra futboluna gelince Trabzon orada yok. Visca dışında takımı hücuma hızlı çıkaracak kimse yok! Sonra bekle bakalım rakip hata yapsın da sen gol at... Beşiktaş maçında da aynısı oldu ve çekirge bir kez sıçradı. Sonra Kartal, Trabzonspor'un defosunu buldu. Sağ bek Malheiro'nun savunması zayıf. Stoper Batagov'un ayağı "İyi diyorlar" ama bir türlü göremedik nasıl iyi olduğunu!. Cham ve Ozan "Hocam bizi çıkar" gibiydi.. Şenol Güneş ikinci golü yiyene kadar değişilik yapmadı. Yani geç kaldı...
MUSTAFA ÇULCU-FIFA LİSTESİNDEN ÇIKARANLAR UTANSIN
Beşiktaş pas oyunu ve önde baskı ile başladı. Rafa Silva, Gedson, Chamberlain ve Rashica gibi kadife ayaklar pas kalitesini ve tempoyu yükseltti. Trabzonspor çıkamadı. Rafa Silva'nın geriden top alarak atak başlatma isteğinde yaptığı pas hatasını değerlendiren Trabzonspor, ilk kez geldi ve golü buldu. Malheiro ve Mustafa, Beşiktaş kanat forvetlerini ilk yarıda çizgiye inip orta yapmalarına izin vermezken ikinci yarıda açıklar verdi. Batagov, Savic ve Mendy merkezde kaymaları ve kademeleri iyi yaptılar. Rakip hücuma geçince Sikan ve Visca geriye gelip savunmaya destek verdi. Trabzonspor'un 'İyi savunma yaparım, fırsat bulduğumda gol atarım' taktiği ilk yarıda tuttu. Beşiktaş'ın oyuncu kalitesi ile oyun kalitesi ilk devrede uyumlu değildi. Herkes çok çalışıyor görünüyor vız vız vız ama kovanda bal yok.
İmmobile ise etkisizdi. İkinci yarı Rafa Silva gerçeği, Beşiktaş'ı şahlandırdı. Oyun üstünlüğü, üretkenlik, gol arayışı, Beşiktaş'taydı. Emirhan ikili mücadelelerde çok top kazandı. Her iki takım da oyunda taktiksel disiplinden ve oyun sadakatinden ayrılmadan oynadılar. Yerde yatmalar, oyunu çirkinleştirmeler olmadı. Hakemi zora sokmadılar. Kaliteli ayak ve yıldızı fazla olan kazandı. Beşiktaş uzun zaman sonra ilk defa bu kadar istekliydi.
Oh beeee…Haftalar sonra öz güvenli, oyuna ve oyunculara saygılı, tempoyu yükselten, çağdaş, dinamik bir hakem seyrettik. Cihan Aydın'ı tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Hak ettiğin FIFA listesinden seni çıkaranlar şimdi vicdan azabı çeksin, utansın. Bitkisel hayattaki ülke hakemliğine can verdin.
İSKENDER GÜNEN-ÜRETKENLİKTEN UZAK OYNADILAR
Görünen o ki deplasmanlardaki sorun devam ediyor. Maçın ilk 15 dakikasında Beşiktaş, topa daha fazla sahip oldu. Savunmadan çıkarken kaptırılan toplar, önde final pası yetersizliği bu süreçte öne çıktı. Ama futbol tuhaf oyun. Her şey Beşiktaş lehine iken Rafa Silva'nın savunmadan çıkarken yaptığı pas hatasından kaynaklı Visca'nın asisti ve Banza ile gelen Trabzonspor golü. Böylesi büyük maçta 1-0 öne geçmek morali bir tık öne çıkarması anlamında büyük önem taşır. Topa daha fazla sahip olunan süreçler var. Ama sorun, top üçüncü bölgeye geldiği zaman ikinci golü bulabilecek organizasyon eksikliği. Orta alanda Ozan oyundan çıktığı ana kadar katkı vermekten son derece uzaktı. Önde Visca ve solda Sikan hücum girişimlerinde etkili olamadı. Rakibin çok adamla geldiği ve kaptırdığı toplarda daha çabuk ve öne oynama becerisinin yanında adam eksiltme özelliği olan bir oyuncu Trabzonspor'un orta sahasında olsa sonuç çok daha farklı olabilirdi.
İkinci yarıda doğaldır ki taraftarı önünde oynayan Beşiktaş, büyük bir baskı ile oyuna başladı. Önde Trabzon adına hiçbir pozitif görüntü yoktu. Masuaku'nun getirdiği Rafa ile gelen beraberlik golünün ardından yine sağ kenardan gelişen atakta ikinci gol geldi. Fakat sonucu değiştirebilecek bir üretkenlik ortaya çıkmadı. Mustafa Eskihellaç, bana göre Trabzonspor'un yaptığı en iyi transferlerden birisi. Dünkü maçta yardım gelmemesine rağmen elinden geldiği kadar mücadele etti.
ÖMER ÜRÜNDÜL-SADECE GOL YETMEZ
Beşiktaş, maça ön alan baskısı ile tempolu başladı. Oyunu sürekli karşı alana yıktılar. Fakat hiç ummadıkları bir anda Rafa Silva'nın büyük hatasıyla skor dezavantajına düştüler. Bu şok gol, Beşiktaş'ı biraz durağan hale getirdi. Bunda en önemli etken de Trabzonspor'un direncinin artmasıydı. Yine topa sahip olan Beşiktaş'tı. Ama devrenin sonlarına doğru Cham, Trabzon adına çok net ikinci golü kaçırdı. Beşiktaş, ikinci devreye ilk yarının başı gibi önde baskı ile başladı. Tempoyu daha artırınca Trabzon kendi sahasına hapsoldu. Beşiktaş'ın bu baskısını kıracak pas alışverişleri hücuma çıkışları yapılamayınca Rafa Silva'nın usta golüyle önce skora denge geldi. Sonra da Beşiktaş bir şans golüyle öne geçti. Beklendiği gibi 10 dakika Trabzon bastırdı. Gol de atabilirlerdi. Ama sonuçta Beşiktaş 3 puanı kazandı. Solskjaer bana göre Beşiktaş'a çok faydalı olacak. Takımın sahada bir kimliği vardı. Chamberlain'in çok iyi futbolcu olduğunu biliyor. Ve onu ufak ufak kazanmaya çalışıyor. Joao Mario'yu ilk defa Benfica'daki performansında gözlemledim. Bana göre dün yine Gedson, her zamanki gibi dinamoydu. Rashica da faydalıydı. Bakalım eğer Solskjaer fiziki gücü bitmiş Immobile'yi de kazanırsa kendisini kutlamak gerekir. Trabzonspor mücadele etti. Ama temel saha içi eksiklikleri çok. Zaten bugüne kadar tek deplasman galibiyetinin olmamasının nedeni de burada yatıyor. Mustafa Eskihellaç, güçlü bir oyuncu ama kanat savunucusu özellikleri çok yetersiz. Yeni transferlerden Zubkov ve Danylo'nun kumaşları iyi. Bana göre şu anda Trabzonspor'un hücumu aktif hale getiren tek isim Nwakaeme... O da sakat. Banza ise gol atıyor. Ancak onun dışında hiçbir şey yapmıyor.
FATİH DOĞAN-SOLSKJAER İÇİN HAYATIN CİLVESİ
Şenol Güneş, 12 yıl aradan sonra Dolmabahçe'de Beşiktaş'a karşı kulübede yer aldığında siyahbeyazlı taraftarı mazide bıraktığı hoş sedaların yolculuğuna çıkardı! Saygıyla ve vefayla örülmüş karşılıklı selamlaşma futbolun güzel yüzüydü. Uğurcan'a edilen küfür ise sebep ne olursa olsun nahoş yüzü… Solskjaer'in ilk derbisini Trabzonspor ve Şenol Güneş karşısında oynayıp kazanması da hayatın bir cilvesiydi. İlk yarı Beşiktaş iyi futbol oynamadığı gibi ev sahibi avantajını kullanacak bir mücadele de ortaya koyamadı. Maçın başlarında Joao Mario'nun başlattığı atakta Rafa Silva'nın vuruşunda Uğurcan üstten auta tokatladığı pozisyon gol olsa maçın seyri ve kalitesi değişebilirdi.
Rafa'nın iştahı ve pozisyon alma becerisi liderliğe aday olduğunun sinyalini verdi. Rashica zaman zaman garip ve anlamsız pas hataları yapsa da çalışkanlığı ve yetenekleriyle bir şekilde oyunun içinde kalmayı başarıyor. Semih'in daha basit oynayıp, top ezme durumundan sıyrılması lazım.
Derbide gördüğüm Gedson-Chamberlain ikilisinin verimli olamadığı, Mario'nun da son dönemde performansını yükselterek doğru yolda olduğu… Genç ve yeni transferden Ricardo ve Arroyo'nun 11'de oynamak için hazır olmadığını düşünmüş olacak ki dün kullanmadı. Geç olsun, güç ve kötü olmasın.