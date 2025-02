Spor yazarları derbiyi yorumladı! Beşiktaş maç seçmese zirvedeydi! Solskjaer’e büyük övgü

Siyah-beyazlılar, zorlu mücadelede geriye düşüp, 3 puanı kaptı. (İHA)

MURAT ÖZBOSTAN-MAÇ SEÇMESE ZİRVEDE YER ALIRDI

İki takım da lig yarışından kopmuş ama işin ucunda prestij ve üst sıralar vardı.. Taraftarın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir geceydi. Maçı çevirdiler adeta.. 1-0 geriye düşse de Beşiktaş oyuncuları motive etmek için gösterilen çaba etkisini gösterdi.. Özellikle ikinci devredeki destek Beşiktaşlı futbolcuları da kazanmaya itti.. Büyük maçları kazanan bir Beşiktaş var farkında mısınız? Yani okyanusu geçiyor ama derede boğuluyor.. Oysa şu büyük maçlarda oynadığı oyunu sezon başından beri sergilese herhalde şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe yalnız kalmazdı.. Takım büyük maçları seviyor ama rakip zayıfsa havlu atıyor! Temposu yüksek ancak pozisyon zenginliği fazla olmayan bir maçtı.. Kimse kimseye temas etmedi.. Böyle kıran kırana bir maç oynanmadı.. İlk yarı Trabzonspor daha iyi ama ikinci devre sahada kaybolan bir bordo mavili ekip vardı.. Beşiktaş ikinci devre gaza bastı.. Bakın buradaki en önemli şey taraftardı.. Masuaku'nun ilk golde hata yapan Rafa Silva'ya golü attırması Beşiktaş'ı kendine getirdi.. Rafa Silva'nın vuruşu harikaydı.. Beşiktaş çok önemli bir maçı kazandı. Peki gelelim Trabzon'a... Neden deplasmanda gülemiyor bu takım? Öncelikle bunu irdelemek lazım. Taraftarın itici gücüyle evinde baskılı oynuyor çünkü hücumda top tuttuğu zaman etkili bir takım. Ama iş savunmaya, kontra futboluna gelince Trabzon orada yok. Visca dışında takımı hücuma hızlı çıkaracak kimse yok! Sonra bekle bakalım rakip hata yapsın da sen gol at... Beşiktaş maçında da aynısı oldu ve çekirge bir kez sıçradı. Sonra Kartal, Trabzonspor'un defosunu buldu. Sağ bek Malheiro'nun savunması zayıf. Stoper Batagov'un ayağı "İyi diyorlar" ama bir türlü göremedik nasıl iyi olduğunu!. Cham ve Ozan "Hocam bizi çıkar" gibiydi.. Şenol Güneş ikinci golü yiyene kadar değişilik yapmadı. Yani geç kaldı...

MUSTAFA ÇULCU-FIFA LİSTESİNDEN ÇIKARANLAR UTANSIN

Beşiktaş pas oyunu ve önde baskı ile başladı. Rafa Silva, Gedson, Chamberlain ve Rashica gibi kadife ayaklar pas kalitesini ve tempoyu yükseltti. Trabzonspor çıkamadı. Rafa Silva'nın geriden top alarak atak başlatma isteğinde yaptığı pas hatasını değerlendiren Trabzonspor, ilk kez geldi ve golü buldu. Malheiro ve Mustafa, Beşiktaş kanat forvetlerini ilk yarıda çizgiye inip orta yapmalarına izin vermezken ikinci yarıda açıklar verdi. Batagov, Savic ve Mendy merkezde kaymaları ve kademeleri iyi yaptılar. Rakip hücuma geçince Sikan ve Visca geriye gelip savunmaya destek verdi. Trabzonspor'un 'İyi savunma yaparım, fırsat bulduğumda gol atarım' taktiği ilk yarıda tuttu. Beşiktaş'ın oyuncu kalitesi ile oyun kalitesi ilk devrede uyumlu değildi. Herkes çok çalışıyor görünüyor vız vız vız ama kovanda bal yok.

İmmobile ise etkisizdi. İkinci yarı Rafa Silva gerçeği, Beşiktaş'ı şahlandırdı. Oyun üstünlüğü, üretkenlik, gol arayışı, Beşiktaş'taydı. Emirhan ikili mücadelelerde çok top kazandı. Her iki takım da oyunda taktiksel disiplinden ve oyun sadakatinden ayrılmadan oynadılar. Yerde yatmalar, oyunu çirkinleştirmeler olmadı. Hakemi zora sokmadılar. Kaliteli ayak ve yıldızı fazla olan kazandı. Beşiktaş uzun zaman sonra ilk defa bu kadar istekliydi.

Oh beeee…Haftalar sonra öz güvenli, oyuna ve oyunculara saygılı, tempoyu yükselten, çağdaş, dinamik bir hakem seyrettik. Cihan Aydın'ı tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Hak ettiğin FIFA listesinden seni çıkaranlar şimdi vicdan azabı çeksin, utansın. Bitkisel hayattaki ülke hakemliğine can verdin.