CANLI | Beşiktaş - Trabzonspor
Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile.
TRABZONSPOR: : Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Sikan, Banza
TOPLAMDA 141. RANDEVU
Beşiktaş ile Trabzonspor, tarihlerinde 141. kez karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibi, oynanan 140 mücadelede 56 galibiyet alırken, Karadeniz temsilcisi ise 48 kez kazanan taraf oldu. 36 karşılaşmada ise galip gelen çıkmadı. Bu süreçte siyah-beyazlılar 193, bordo-mavililer de 159 gol attı.
LİGDE 104. KEZ RAKİPLER
İki takım, ligde ise 104. kez rakip olacak. Geride kalan 103 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın 38'e 37 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 28 mücadelede ise taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Beşiktaş'ın attığı 145 gole, Trabzonspor 119 golle karşılık verdi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL'DA ÜSTÜN
Kartal, İstanbul'da oynadığı maçlarda rakibine üstünlük kurdu. Resmi ve özel müsabakalarda oynanan 69 karşılaşmanın 34'ünü Beşiktaş, 15'ini Trabzonspor kazandı. 20 mücadele de beraberlikle sona erdi. Siyah-beyazlı takım 112 gol atarken, bordo-mavili ekip de 57 kez ağları sarstı.
Ligde ise iki takım arasında İstanbul'da 50 maç oynandı. Beşiktaş 21, Trabzonspor 14 kez 3 puana uzanan taraf oldu, 15 karşılaşma da berabere bitti. Siyah-beyazlılar 79, bordo mavililer 45 gol kaydetti.
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