CANLI | Beşiktaş - Trabzonspor

Trabzonspor - Beşiktaş maçından görüntü

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL'DA ÜSTÜN

Kartal, İstanbul'da oynadığı maçlarda rakibine üstünlük kurdu. Resmi ve özel müsabakalarda oynanan 69 karşılaşmanın 34'ünü Beşiktaş, 15'ini Trabzonspor kazandı. 20 mücadele de beraberlikle sona erdi. Siyah-beyazlı takım 112 gol atarken, bordo-mavili ekip de 57 kez ağları sarstı.

Ligde ise iki takım arasında İstanbul'da 50 maç oynandı. Beşiktaş 21, Trabzonspor 14 kez 3 puana uzanan taraf oldu, 15 karşılaşma da berabere bitti. Siyah-beyazlılar 79, bordo mavililer 45 gol kaydetti.