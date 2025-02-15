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CANLI | Beşiktaş - Trabzonspor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.02.2025 14:23 Güncelleme: 15.02.2025 19:01
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CANLI | Beşiktaş - Trabzonspor

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CANLI | Beşiktaş - Trabzonspor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

Trabzonspor - Beşiktaş maçından görüntüTrabzonspor - Beşiktaş maçından görüntü

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile.

TRABZONSPOR: : Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Sikan, Banza

Trabzonspor - Beşiktaş maçından görüntüTrabzonspor - Beşiktaş maçından görüntü

TOPLAMDA 141. RANDEVU

Beşiktaş ile Trabzonspor, tarihlerinde 141. kez karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibi, oynanan 140 mücadelede 56 galibiyet alırken, Karadeniz temsilcisi ise 48 kez kazanan taraf oldu. 36 karşılaşmada ise galip gelen çıkmadı. Bu süreçte siyah-beyazlılar 193, bordo-mavililer de 159 gol attı.

Trabzonspor - Beşiktaş maçından görüntüTrabzonspor - Beşiktaş maçından görüntü

LİGDE 104. KEZ RAKİPLER

İki takım, ligde ise 104. kez rakip olacak. Geride kalan 103 karşılaşmada siyah-beyazlı takımın 38'e 37 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 28 mücadelede ise taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Beşiktaş'ın attığı 145 gole, Trabzonspor 119 golle karşılık verdi.

Trabzonspor - Beşiktaş maçından görüntüTrabzonspor - Beşiktaş maçından görüntü

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL'DA ÜSTÜN

Kartal, İstanbul'da oynadığı maçlarda rakibine üstünlük kurdu. Resmi ve özel müsabakalarda oynanan 69 karşılaşmanın 34'ünü Beşiktaş, 15'ini Trabzonspor kazandı. 20 mücadele de beraberlikle sona erdi. Siyah-beyazlı takım 112 gol atarken, bordo-mavili ekip de 57 kez ağları sarstı.
Ligde ise iki takım arasında İstanbul'da 50 maç oynandı. Beşiktaş 21, Trabzonspor 14 kez 3 puana uzanan taraf oldu, 15 karşılaşma da berabere bitti. Siyah-beyazlılar 79, bordo mavililer 45 gol kaydetti.

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CANLI | Beşiktaş - Trabzonspor CANLI | Beşiktaş - Trabzonspor CANLI | Beşiktaş - Trabzonspor
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