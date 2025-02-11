11 Şubat 2025, Salı
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo ilk antrenmanında!

Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo ilk antrenmanında!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 11.02.2025 16:02
ABONE OL
Beşiktaş’ın yeni transferi Keny Arroyo ilk antrenmanında!

Beşiktaş, Süper Lig’in 24'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde salonda ve sahada yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan yeni transfer Keny Arroyo, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıkarken, geçici transfer sözleşmesi sonlandırılarak Beşiktaş'a dönen Amir Hadziahmetovic de çalışmada yer aldı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş’ın yeni transferi Keny Arroyo ilk antrenmanında! Beşiktaş’ın yeni transferi Keny Arroyo ilk antrenmanında! Beşiktaş’ın yeni transferi Keny Arroyo ilk antrenmanında!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör