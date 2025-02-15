Hadziahmetovic’ten maç sonu açıklama: Evime döndüğüm için mutluyum

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında oynadığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan Amir, Trabzonspor karşısında bu sezon ilk kez Beşiktaş formasını giydi. Amir Hadziahmetovic, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma dönmüştü.

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçın 61. dakikasında Alex Oxlade Chamberlain'in yerine oyun girdi.

''EVİME DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM''

Maç sonrası konuşan Hadziahmetovic, "Evime döndüğüm için çok mutluyum. Zor bir maçtı. Ama en önemlisi 3 puan almak. Çok mutluyuz inşallah hep böyle devam edeceğiz'' dedi.