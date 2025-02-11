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Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo İstanbul'a geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 09:37
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Beşiktaş’ın yeni transferi Elan Ricardo İstanbul’a geldi

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo, İstanbul'a geldi.

Ricardo'yu İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ricardo, İstanbul'a geldi | Fotoğraf: AABeşiktaş'ın yeni transferi Ricardo, İstanbul'a geldi | Fotoğraf: AA

Basın mensuplarına "Kartal" hareketi yaparak poz veren 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, konaklayacağı otele hareket etti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ricardo, İstanbul'a geldi | Fotoğraf: AABeşiktaş'ın yeni transferi Ricardo, İstanbul'a geldi | Fotoğraf: AA

Beşiktaş'ın yapılacak son görüşmelerin ve sağlık kontrollerinin ardından Elan Ricardo ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Beşiktaş’ın yeni transferi Elan Ricardo İstanbul’a geldi Beşiktaş’ın yeni transferi Elan Ricardo İstanbul’a geldi Beşiktaş’ın yeni transferi Elan Ricardo İstanbul’a geldi
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