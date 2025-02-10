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Beşiktaş Elan Ricardo'yu kadrosuna kattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.02.2025 15:52 Güncelleme: 10.02.2025 16:06
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Beşiktaş Elan Ricardo’yu kadrosuna kattı

Beşiktaş Kulübü, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo'nun transferi için oyuncu ve kulübü CD La Equidad ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın İstanbul'a gelecektir." denildi.

Beşiktaş, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo ile prensip anlaşmasına vardı | Fotoğraf: XBeşiktaş, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo ile prensip anlaşmasına vardı | Fotoğraf: X

ELAN RICARDO KİMDİR?

20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi.

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Beşiktaş Elan Ricardo’yu kadrosuna kattı Beşiktaş Elan Ricardo’yu kadrosuna kattı Beşiktaş Elan Ricardo’yu kadrosuna kattı
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