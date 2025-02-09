Keny Arroyo resmen Beşiktaş’ta!

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Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Beşiktaşımıza Hoş Geldin Keny Alexander Arroyo Alvarado Kulübümüz, Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado ile sözleşme imzalamıştır. Sahip olduğu yetenek ve potansiyelle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Keny Alexander Arroyo Alvarado'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."