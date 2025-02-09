Beşiktaş Gedson Fernandes’in son durumunu açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Sivasspor ile oynadığı müsabakada, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrı hisseden ve bu nedenle oyuna devam edemeyen sporcumuz Gedson Fernandes'in yapılan değerlendirmeleri ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda, ayak bileği dış yan bağ kompleksinde (Anterior Talofibular - Anterior Talokalkaneal) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." denildi.

Oyuncunun tedavisine başlanıldığı ve Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılacağı aktarıldı.