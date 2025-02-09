Amir Hadziahmetovic Beşiktaş’a geri döndü

Kasımpaşa, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 31 yaptı. Rizespor ise 27 puanda kaldı.

Maçın ardından ise Rizespor Kulübü'nde sıcak bir gelişme yaşandı.

Karadeniz ekibi sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic'in siyah-beyazlı takıma geri döndüğünü duyurdu.