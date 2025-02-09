Amir Hadziahmetovic Beşiktaş'a geri döndü
Çaykur Rizespor, kiralık olarak forma giyen Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a döndüğünü açıkladı.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 31 yaptı. Rizespor ise 27 puanda kaldı.
Maçın ardından ise Rizespor Kulübü'nde sıcak bir gelişme yaşandı.
Karadeniz ekibi sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic'in siyah-beyazlı takıma geri döndüğünü duyurdu.
"KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ"
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic'in geçici sözleşmesi, Beşiktaş kulübünün geri çağırma isteği ve kulübümüzün onayı sonucunda, karşılıklı anlaşma ile fesih edilmiştir.
Hadziahmetovic'e, sezon başından itibaren kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.
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