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Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi yattı! Fenerbahçe ile anlaşmazlık

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.01.2025 16:35 Güncelleme: 28.01.2025 16:47
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Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi yattı! Fenerbahçe ile anlaşmazlık

Beşiktaş'a kiralık olarak transferi konuşulan Fenerbahçeli Cengiz Ünder'in transferinin mali konularda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle iptal olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiralamaya hazırlandığı Cengiz Ünder transferinde sürpriz bir pürüz yaşandı. Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi mali şartlarda anlaşılamaması üzerine iptal oldu.

FENERBAHÇE'DE FORMA ŞANSI BULAMIYOR
Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta süre bulan Cengiz Ünder, 161 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi yattı! Fenerbahçe ile anlaşmazlık Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi yattı! Fenerbahçe ile anlaşmazlık Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi yattı! Fenerbahçe ile anlaşmazlık
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