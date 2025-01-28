Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi yattı! Fenerbahçe ile anlaşmazlık

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiralamaya hazırlandığı Cengiz Ünder transferinde sürpriz bir pürüz yaşandı. Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi mali şartlarda anlaşılamaması üzerine iptal oldu.



FENERBAHÇE'DE FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta süre bulan Cengiz Ünder, 161 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen Cengiz Ünder'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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