Twente Beşiktaş maçı! Kartal Avrupa’da zafer peşinde

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında temsilcilerimizden Beşiktaş deplasmanda Twente ile kritik bir mücadeleye çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 7 karşılaşmada 3 galibiyet 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, Twente deplasmanında kazanarak adını ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor. Peki, Twente-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Twente: Unnerstall, van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Rots, Steijn, van Bergen, van Wolfswinkel



Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile

Twente Stadı'nda oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak (A Haber)

TWENTE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında 30 Ocak 2025 Perşembe günü Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Twente Stadı'nda oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.

Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak (A Haber)

MÜCADELEYİ POLONYALI HAKEM YÖNETECEK

Müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.

Müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek ( A Haber)

BEŞİKTAŞ PLAY-OFF'LARA SERİBAŞI OLARAK KATILMA PEŞİNDE

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.



Son olarak sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 ile geçen ve topladığı 9 puan ile ligde 24. sırada bulunan Beşiktaş, Twente deplasmanında kazanarak adını ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor.



"Kara kartal" oynadığı 7 mücadelede 10 kez gol sevinci yaşarken, 14 de ise topu filelerinde gördü.



Joseph Oosting yönetimindeki ev sahibi ekip ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayarak 7 puan topladı ve sıralamada 26. basamakta bulunuyor.



Bu sezon organizasyonda kalesinde 9 gol gören Hollanda ekibi, 7 kez de rakip fileleri havalandırdı.



Twente, "Kupa 2"de 7. hafta mücadelesinde Malmö'yü 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. (A Haber)

BEŞİKTAŞ'TA 4 İSİM TWENTE MAÇINDA YOK

Siyah-beyazlılarda Twente karşısında 4 futbolcu forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta UEFA listesinde isimleri olmayan Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'nin yanı sıra sakatlıkları devam eden Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, Hollanda temsilcisine karşı forma giyemeyecek.





Öte yandan Süper Lig'de hafta sonu Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Jonas Svensson ile Emirhan Topçu'nun durumunun ise sağlık heyetiyle yapılacak değerlendirmenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.