Beşiktaş’ta Twente maçının hazırlıkları sürüyor

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.





Siyah-beyazlılar, Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Almanya'nın Münster kentine ardından karayoluyla maçın oynanacağı Hollanda'nın Twente şehrine gidecek.