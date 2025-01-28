28 Ocak 2025, Salı
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Beşiktaş'ta Twente maçının hazırlıkları sürüyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.01.2025 14:27
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Beşiktaş’ta Twente maçının hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında 30 Ocak Perşembe günü deplasmanda Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş’ta Twente maçının hazırlıkları sürüyor

Siyah-beyazlılar, Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Almanya'nın Münster kentine ardından karayoluyla maçın oynanacağı Hollanda'nın Twente şehrine gidecek.

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Beşiktaş’ta Twente maçının hazırlıkları sürüyor Beşiktaş’ta Twente maçının hazırlıkları sürüyor Beşiktaş’ta Twente maçının hazırlıkları sürüyor
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