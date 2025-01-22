Beşiktaş Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao’yu konuk ediyor

Ciro Immobile | Fotoğraf: AA

BİLBAO İLE 4. RANDEVU

Beşiktaş, İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 3 maçta İspanyol ekibi 2 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, 1 müsabakayı da Beşiktaş kazandı.

1985-1986 sezonunda oynanan o zamanki ismiyle UEFA Kupası 1. tur ilk karşılaşmasında rakibine deplasmanda 4-1 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'daki mücadeleyi ise 1-0 kaybetmişti.

Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda ise UEFA Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 3-1'lik skorla geçerek İspanyol ekibine karşı ilk galibiyetini almıştı.