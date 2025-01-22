Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu konuk ediyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer siyah-beyazlı takımla ilk maçına çıkacak. İşte iki takımın muhtemel 11'leri...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Julian Weinberger yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi'ne arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle başlayan siyah-beyazlılar, oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.
Topladığı 6 puanla lig tablosunda averajla 28. sırada bulunan Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu yenerek adını ilk 24 takım arasına yazdırıp play-off iddiasını son maça taşımak istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile
Athletic Bilbao: Simon, Gorosabel, Vivian, Paredes, Yuri, De Galarreta, Jauregizar, Inaki Williams, Berenguer, Nico Williams, Guruzeta
OLE GUNNAR SOLSKJAER, İLK SINAVINA ÇIKACAK
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkacak.
Siyah-beyazlı kulüp ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk sözleşme imzalayan Norveçli teknik adam, ilk mücadelesini İspanyol ekibi karşısında verecek.
BİLBAO İLE 4. RANDEVU
Beşiktaş, İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 3 maçta İspanyol ekibi 2 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, 1 müsabakayı da Beşiktaş kazandı.
1985-1986 sezonunda oynanan o zamanki ismiyle UEFA Kupası 1. tur ilk karşılaşmasında rakibine deplasmanda 4-1 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'daki mücadeleyi ise 1-0 kaybetmişti.
Beşiktaş, 2004-2005 sezonunda ise UEFA Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 3-1'lik skorla geçerek İspanyol ekibine karşı ilk galibiyetini almıştı.