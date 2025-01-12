Mehmet Türkmen Beşiktaş-Bodrum FK maçına damga vurdu! Ağır eleştiri...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 2-1 yendi. Tüpraş Stadı'ndaki maçta Beşiktaş'ın gollerini 32'de Cher Ndour ve 40'da Ciro Immobile attı. Bodrum FK'nin tek golü ise 90+4'te George Puscas'tan geldi. Beşiktaş, bu sonuçla 8. galibiyetini alarak puanını 30'a çıkardı. Maça hakem Mehmet Türkmen'in, Taylan Antalyalı'nın ceza sahasında düştüğü pozisyonda VAR incelemesi sonrası verdiği karar tartışmalara yol açtı. Spor yazarları kritik karşılaşmayı yorumladı. İşte detaylar...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlı takımın gollerini 32. dakikada Cher Ndour ile 40. dakikada Ciro Immobile attı.
BEŞİKTAŞ GALİBİYETE ULAŞTI
Bodrum FK'nin tek golünü ise 90+4. dakikada George Puscas kaydetti. Bu sonuçla ligde 8. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 30'a çıkardı. 5'i son 7 maçta olmak üzere 11. kez yenilen Sipay Bodrum FK ise 15 puanda kaldı.
DOLMABAHÇE'DE TARTIŞMALI KARAR
Karşılaşmaya hakem Mehmet Türkmen'in Bodrum FK'dan Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyona ilişkin verdiği karar damga vurdu. Türkmen'in VAR incelemesi yapmasına rağmen penaltı vermeyerek oyunu devam ettirmesi tartışmalara neden oldu.
Spor yazarları Beşiktaş-Bodrum FK maçını şu şekilde yorumladı:
FATİH DOĞAN-BEŞİKTAŞ'TAN İYİ NİYET GÖSTERGESİ
Beşiktaş'ın Bodrum FK karşısında kazanmasına rağmen oyun olarak ciddi gelgitleri vardı. İyi bakarsanız sayfa dolusu eleştirilecek bireysel hatalar bulabilirsiniz. Defansta güven sarsıcı kareler var.
Ancak dün Beşiktaş'ta görülmesi gereken daha önemli ayrıntılar da vardı. Statta bizzat atmosferi izledim. Yoğun yağış ve sert soğuğa rağmen gelen taraftarın özverisi vardı. Tamamen dolmayan tribünleri bir eksiklik olarak görebiliriz. Ama gelenlerin desteği de önemliydi.
Maç sonu bütün takımın birbirine sarılması ve taraftarın önünde İmmobile ile Cher Ndour'un üçlü çektirmesi buzları erimesi yönünde önemli bir adımdı.
Beşiktaşlı futbolcular dün daha istekli, daha gayretli ve agresifti. Tribünler de bunu hissetti. Zaman zaman hatalara kızmalarda bu yükselişin karşılığını üçlü de takımı alkışlayarak gösterdiler.
Bodrum FK'nın maçın ilk pozisyonunu 17'de Fredy ile bulması ve Beşiktaş'ın buna cevap vermesi önemliydi. Önce kaleci Mert'in köşeye giden topu kurtarışı sonra Cher Ndour'un golü kırılma anıydı. Gedson'un sakatlanıp çıkmasına rağmen Beşiktaş orta sahada sarsıldı ama yıkılmadı. Ama kondisyon ve baskı karşısında kırılgan bir takım görüntüsü de verdiler. Bundan da dersler çıkarmak lazım.
Beşiktaş'ın önce Sivasspor sonrasında Bodrum FK gibi sıkıntılı takımları yenmesi çok önemli. Hafife alınacak sonuçlar değil. Beşiktaş'ın oyundan önce ciddi şekilde morale ihtiyacı vardı. Dün tribünlerle barışarak bir anlamda bunu sağladı.
MUSTAFA ÇULCU-ASSOLİST OLMA MEHMET TÜRKMEN
Hakem Mehmet Türkmen'in 12. kural 'Faul ve Fena Hareketler' pozisyon takibi ve yer almalarda sıkıntıları devam ediyor. Maçın başında Beşiktaş penaltı bekledi… Hava topu Ali'nin sol omuzkafadan sekiyor, penaltı yok. Masuaku- Gökdeniz mücadelesinde Bodrum penaltı bekledi, devam kararı doğru. Gökdeniz kendi takılıyor, düşüyor. 29'da İmmobile topla oynayan Seferi topa vuramayıp ayağı İmmobile'ye çarpıyor. Penaltı olmaz, devam kararı doğru. Onur'un ayağına basan Mohommed'e kontrolsüz hareketi sarıydı, vermedi. Hava topu mücadelesinde Ali'nin sol kolu ile Gedson'a yaptığı kontrolsüz hareket net sarı kart ama faul dahi vermedi. Bu darbeyi alan Gedson travma sebebiyle oyundan çıktı. FIFA kokartlı Türkmen'e tavsiyem, zembereği kurulup salıverilmiş, nereye gideceği belli olmayan oyuncaklar gibi koşmak hakemlik değil. Bu pozisyonları çözersen hakem olursun. Mohammed'e yaptığı kontrolsüz harekete Rafa Silva'ya sarı kart ama göstermedi. Bodrum'un 56'da Beşiktaş'ın 59'da attığı goller açık ofsayt, iptaller doğru. 63'de topla oynayan Taylan, geç kalıp ayağa basan Uduokhai açık ve net penaltı. Hakem vermedi, VAR müdahale etti. Gitti izledi, vermedi. Bodrum'un penaltısı badem oldu! Nasıl olacak bu iş? 75'de Beşiktaş penaltı bekledi. Taylan'ın eli doğal konumda, penaltı olmaz. Rafa Silva, rakibin ayağına bastı, sarı tamam eeee… Uduokhai rakip Taylan'ın ayağına aynı şekilde bastı, ona niye penaltı vermiyorsun? Üstelik OFR'de uzun uzun izliyorsun, tam bir skandal. Bak Türkmen kardeşim, kimse hakem seyretmeye gelmiyor. Kendine çekidüzen ver, assolist olma, gayretlerinden uzaklaş. Evrensel oyun kurallarını sen değil IFAB belirliyor bilesin.
MURAT ÖZBOSTAN-ACİLEN SİL BAŞTAN YAPILMASI ŞART!
Skor olarak Beşiktaş kazandı ama oyun için bunu söyleyemeyiz.. Evinde taraftarı önünde 3 puan almak zorundaydı.. Yeni başkan gelmiş, takımın paraları hesaplara yatmış.. Yani söz sırası Beşiktaşlı futbolculardaydı. Ama gelin görün ki böyle bir tablo olmadı!.. İlk 30 dakika Beşiktaş yok, Mert Günok vardı.. Milli kaleci maçın yıldızı oldu.. Sonrasında gelen goller vardı.. Beşiktaş yine kaliteli ayaklarıyla golleri buldu.. İlk yarı bitmiş.. Skor üstünlüğü var.. İkinci devre Beşiktaş'tan taraftar daha farklı bir skor, daha iyi bir futbol beklerken hayal kırıklığına uğradı. Bodrum pozisyonları buldu, penaltısı verilmedi.. Buna rağmen golü de attı, farkı 1'e indirdi.. Hatta 102. dakikada direğin yanından top dışarı gitmese, skor 2-2 olacaktı. Bodrum maç boyunca Beşiktaş ceza sahası içine 42 defa girmiş, 17 şut atmış. Beşiktaş'ta bu rakamlar 21 ve 8... Yetenekli oyuncuları olsaydı konuk takım maçı kazanırdı. Beşiktaş, şansıyla ve Mert'in performansıyla 3 puanı aldı.. Fakat umut vermedi. Maçın özeti bu.. Beşiktaş savunma yapamıyor, Beşiktaş top rakipte iken panikliyor, topu alamıyor.. 4 pas üst üste yapamıyor.. Hücum seti yok.. Mücadele yok.. Büyük bir takım bunları yaşar mı? Yaşıyor.. Şimdi Sayın Adalı diyor ki: "Teknik adam için acele etmeyeceğiz.." Bu düşünce doğru olmakla beraber süreci de çok fazla uzatmamak lazım.. "Ya Serdar Topraktepe ile devam edeceğiz" deyin ya da yeni hocayı belirleyin.. Belirsizlik, takımı işte böyle etkiliyor.. Futbolcu kimle devam edeceğini bilmek ister.. Oyuncu topluluğu belirsizliği sevmez.. Papatya falı işe yaramaz.. Acilen takımın yeniden yapılandırılması gerekiyor.. Şu oyun ile Beşiktaş, Samsun'u yenebilir mi haftaya.. Yanıt yukarıda!
ALİ GÜLTİKEN-PANSUMAN OLDU
Beşiktaş camiası kazanmayı özledi. Uzun dönemdir 2-0 öne geçtiği maçın mutluluğunu yaşayamamıştı. Rakip kim olursa olsun futbolda kazanmak çok önemli. Bodrum FK, sıkıntılı günler yaşasa da Beşiktaş'ın sıkıntıları Bodrum FK'dan daha büyük. Bu galibiyet, bu süreçte önemli bir yara kapattı.
Oyun olarak dalgalı bir oyun olsa da Bodrum FK'nın Beşiktaş kalesinde yarattığı gol pozisyonları, Mert'in gayretiyle sonuç bulmasa da kazandığınız zaman bu eksikliklerin hepsi geride kalıyor. Kendinize yeni bir inşaa süreci yaratıyorsunuz. Umarım Beşiktaş açısından bu galibiyet bunun başlangıcı olur.
Mert son maçlardaki muazzam performansını bu maça da taşıdı. Hem savunmasının, hem takımının eksikliklerini kapatmaya devam ediyor. Zaynutdinov'u da çok beğendim. Ara ara şans bulmasına rağmen gayreti takdiri hak ediyor. Hangi mevkide oynatırsanız oynatın yüzde yüzüyle oynuyor. Oyuncuların kalitesini tartışmak farklı bir şey performansını tartışmak farklı bir şey. Zaynutdinov ortaya koyduğu bu oyunla kendiyle ilgili olan tartışmaları kenara itiyor. Beşiktaş'ın aslında şu anda kalite sorunu değil, performans sorunu var. Zaynutdinov gibi oyuncuların bu tür durumlarda diğer oyuncular için güzel bir örnek olduğunu gördük.
Rafa Silva dışındaki isimlerin de bu maçta ortaya çıkması önemliydi. Immobile'nin gol atması, Ndour'un ofansif katkı sağlaması gibi birçok şey buna ekleyebiliriz. Yine gördük ki kazanmak Beşiktaş'ta herkes için iyi oldu.