Beşiktaş-Bodrumspor maçı! Kara kartal 3 puan peşinde

Süper Lig'de heyecan Beşiktaş - Bodrumspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Bodrum mücadelesinde Beşiktaş'ta gözler Rafa Silva, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Muci, İmmobile gibi oyuncularda olacak. Bodrum FK'da ise ligde düşme hattında yer alırken deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Volkan Demirel yönetimindeki Akdeniz ekibi bu sezon gol yollarında yaşadığı sorunlarla dikkat çekerken ligin en az gol atan takımı oldu.

MUHTEMEL 11'LER



Beşiktaş: Mert, Onur, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile



Bodrum FK: Sousa, Ege Bilsel, Ajeti, Ali Aytemur Cenk Şen, Musah, Taylan Antalyalı, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Dimitrov, Seferi

BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Serdar Topraktepe yönetiminde ikinci devreye başlayan Beşiktaş, 19. hafta mücadelesinde Bodrum FK'yı ağırlıyor. Beşiktaş - Bodrum FK karşılaşması 11 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.