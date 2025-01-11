11 Ocak 2025, Cumartesi
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Beşiktaş-Bodrumspor maçı! Kara kartal 3 puan peşinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.01.2025 09:38 Güncelleme: 11.01.2025 09:49
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Beşiktaş-Bodrumspor maçı! Kara kartal 3 puan peşinde

Trendyol Süper Lig’in 19’ncu haftasında Beşiktaş, Bodrumspor’u konuk edecek. Ziraat Türkiye Kupası’nda kazanarak galibiyet hasretine son veren siyah-beyazlılar, Bodrum ekibi karşısında mutlak üç puan hedefliyor.

Süper Lig'de heyecan Beşiktaş - Bodrumspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Bodrum mücadelesinde Beşiktaş'ta gözler Rafa Silva, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Muci, İmmobile gibi oyuncularda olacak. Bodrum FK'da ise ligde düşme hattında yer alırken deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Volkan Demirel yönetimindeki Akdeniz ekibi bu sezon gol yollarında yaşadığı sorunlarla dikkat çekerken ligin en az gol atan takımı oldu.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Bodrum FK: Sousa, Ege Bilsel, Ajeti, Ali Aytemur Cenk Şen, Musah, Taylan Antalyalı, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Dimitrov, Seferi

BEŞİKTAŞ - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Serdar Topraktepe yönetiminde ikinci devreye başlayan Beşiktaş, 19. hafta mücadelesinde Bodrum FK'yı ağırlıyor. Beşiktaş - Bodrum FK karşılaşması 11 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Bodrumspor maçı! Kara kartal 3 puan peşinde

BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER İMMOBİLE'DE

Beşiktaş'ta sezonun en golcü ismi olan İmmobile'nin form düşüklüğü dikkat çekti. Sakatlığını atlattıktan sonra Rizespor ve kupada oynanan Sivasspor mücadelesini boş geçen İtalyan golcü, Bodrum FK karşısında takımının en önemli kozu olacak. Ciro İmmobile bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 22 karşılaşmada 13 gollük katkı verdi.

Beşiktaş-Bodrumspor maçı! Kara kartal 3 puan peşinde

SİYAH-BEYAZLILAR HAFTAYA 6. SIRADA GİRİYOR

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, geride kalan haftalarda çıktığı 17 karşılaşmanın sadece 7'sini kazanabildi. 6 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, 4 kez mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş puan sıralamasında 6. basamakta yer alırken Göztepe, Eyüpspor, Samsunspor gibi takımların gerisinde kaldı.

Beşiktaş-Bodrumspor maçı! Kara kartal 3 puan peşinde

DÜDÜK ÇALACAK HAKEM BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın Bodrum FK'yı konuk edeceği karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetirken yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Bilal Gölen üstlenecek. Mücadelede Mehmet Ali Özer dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Beşiktaş-Bodrumspor maçı! Kara kartal 3 puan peşinde

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Beşiktaş-Bodrumspor maçı! Kara kartal 3 puan peşinde Beşiktaş-Bodrumspor maçı! Kara kartal 3 puan peşinde Beşiktaş-Bodrumspor maçı! Kara kartal 3 puan peşinde
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