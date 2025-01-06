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Beşiktaş kafilesi Sivas'ta! Taraftarlardan sevgi gösterisi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 18:08
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Beşiktaş kafilesi Sivas’ta! Taraftarlardan sevgi gösterisi

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi. Taraftarlar, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar, meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Beşiktaş kafilesi, Sivas'a geldi (AA)Beşiktaş kafilesi, Sivas'a geldi (AA)

Kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Net Global Sivasspor ile Beşiktaş, yarın saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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Beşiktaş kafilesi Sivas’ta! Taraftarlardan sevgi gösterisi Beşiktaş kafilesi Sivas’ta! Taraftarlardan sevgi gösterisi Beşiktaş kafilesi Sivas’ta! Taraftarlardan sevgi gösterisi

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