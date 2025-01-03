Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçı! Kartal yeni bir sayfa açmak istiyor

Beşiktaş bu sezon ligde beklentilerin uzağında kalırken ikinci yarıya 6. sırada giriyor. Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son iki karşılaşmada galibiyet alamazken Rizespor deplasmanında bu hasretine son vermek için sahaya çıkacak. Karadeniz ekibi ise bu sezon savunmada yaşadığı problemlerle öne çıkarken rakip fileleri 16 kez sarsarken kalesinde ise 25 gol gördü. İlhan Palut'un ekibinde Ali Sowe, Alikulov ve Varensanovic gibi isimlerin performansı dikkat çekti. Peki Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin detaylar…

RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 18. haftasında Rizespor ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele 3 Ocak Cuma günü saat 20:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Rize galibiyeti ile yeni bir başlangıç yapmak istiyor (Ajanslar)

BEŞİKTAŞ 8 MAÇTA TEK GALİBİYET ALDI

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakanın sadece 1'ini kazanabildi.Söz konusu süreçte 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, geride kalan 8 haftada tek galibiyetini ise Fenerbahçe derbisinde elde etti.Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

Kara kartal zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor (Ajanslar)

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11 |

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Muçi, Semih Kılıçsoy, Immobile.

Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesinde takımın en skorer isimleri Ciro İmmobile, Rafa Silva, Ernest Muci ve Gedson Fernandes oldu. Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Ligde 3'er sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Moatasem Al Musrati ve Ciro Immobile, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Siyah-beyazlıların rakibi Çaykur Rizespor ise geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşarken 20 puan topladı. Karadeniz ekibi ev sahibi avantajını kullanarak Beşiktaş karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. İki ekip arasında ligde oynanan 44 maçın 29'unu siyah-beyazlı takım, 7'sini Karadeniz temsilcisi kazandı, 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş, 91 kez fileleri havalandırırdı. Çaykur Rizespor 43 gol kaydetti.