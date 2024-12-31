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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! Adalı tüm şartları zorlayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2024 09:52 Güncelleme: 31.12.2024 10:08
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Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri! Adalı tüm şartları zorlayacak

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'nın teknik adam olarak seçtiği birinci isim Sergen Yalçın... Siyah beyazlı yönetim Beşiktaş'ı şampiyon yapan tecrübeli hocayı takımın başına getirmeye kararlı. Adalı ve ekibi, Yalçın için tüm şartları zorlayacak.

Siyah-Beyazlı ekipteki başkanlık seçiminde rakibi Hüseyin Yücel'e fark atan ve 3.637 oya karşılık 8.901 oyla başkan seçilen Serdal Adalı, kulübü yeniden ayağa kaldırmak adına hemen harekete geçti.

Beşiktaş'ın yeni Başkanı Serdal Adalı (AA)Beşiktaş'ın yeni Başkanı Serdal Adalı (AA)

Adalı, beklendiği gibi dün ilk iş olarak soluğu Ümraniye'de aldı. Takım ve teknik ekip ile bir toplantı yapan Adalı, şu anki teknik direktör Serdar Topraktepe ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Yeni yönetimin ilk hedefi Sergen Yalçın (AA)Yeni yönetimin ilk hedefi Sergen Yalçın (AA)

TRANSFER PLANI BELLİ OLDU

Topraktepe'nin, bundan sonraki süreçte kendisine ekipte görev verilsin verilmesin, her karara saygı duyacağını söylediği ve "Başkanım, takıma 3-4 takviye gerekli. Özellikle iki kanat ve bir forvet" dediği öğrenildi. Adalı'nın, dünkü en önemli hamlelerinden birisinin, teknik direktörlük için düşündüğü 1 numaralı aday olan Sergen Yalçın ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirdiği bilgisine ulaşıldı.

Adalı ve Yalçın önümüzdeki günlerde bir araya gelecek (AA)Adalı ve Yalçın önümüzdeki günlerde bir araya gelecek (AA)

YALÇIN İÇİN İMKANLAR SEFERBER

Yalçın ile bir ön görüşme yaptığı öğrenilen Kara Kartal'ın yeni başkanının, bu hafta içerisinde tecrübeli çalıştırıcı ile yüz yüze bir araya geleceği öğrenildi. Tarafların bu görüşmede beklentilerini ve düşüncelerini dile getirecekleri, bunun sonucunda büyük ihtimalle anlaşmanın sağlanacağı bildirildi. Adalı'nın, ara transfer döneminde takımı güçlendirmek adına tüm imkanları seferber edeceği konuşuluyor.

Yalçın'ın yardımcısı Şahin'den flaş açıklama: Biz ayağa kaldırırız (AA)Yalçın'ın yardımcısı Şahin'den flaş açıklama: Biz ayağa kaldırırız (AA)

'BİZ AYAĞA KALDIRIRIZ!'

Fanatik'in haberine göre; Sergen Yalçın'ın ekibindeki isimlerden birisi olan Murat Şahin, Beşiktaş hakkında şunları söyledi: 'Sergen hoca ve ekibi olarak biz Beşiktaş'ın her zaman yanındayız. İçindeki şartlar ne olursa olsun takımı her zaman ayağa kaldırabiliriz.'

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Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri! Adalı tüm şartları zorlayacak Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri! Adalı tüm şartları zorlayacak Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri! Adalı tüm şartları zorlayacak

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