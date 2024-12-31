Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri! Adalı tüm şartları zorlayacak

Yeni yönetimin ilk hedefi Sergen Yalçın (AA)

TRANSFER PLANI BELLİ OLDU

Topraktepe'nin, bundan sonraki süreçte kendisine ekipte görev verilsin verilmesin, her karara saygı duyacağını söylediği ve "Başkanım, takıma 3-4 takviye gerekli. Özellikle iki kanat ve bir forvet" dediği öğrenildi. Adalı'nın, dünkü en önemli hamlelerinden birisinin, teknik direktörlük için düşündüğü 1 numaralı aday olan Sergen Yalçın ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirdiği bilgisine ulaşıldı.