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Serdal Adalı Beşiktaş'ın "ilacını" Premier Lig'de buldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2024 09:23 Güncelleme: 26.12.2024 09:32
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Serdal Adalı Beşiktaş’ın ilacını Premier Lig’de buldu

Beşiktaş'ın başkan adayı Serdal Adalı siyah beyazlı taraftarları sevindirecek 2 yıldız transferi için kolları sıvadı. Adalı, siyah beyazlı takımın tam da ihtiyacı olan 2 takviye ile yeni hocanın elini güçlendirmek istiyor.

Beşiktaş'ta gözler başkanlık seçimine çevrilmiş durumda. Seçim sonrası için ise transfer hamleleri hazır.

TÜM KOZLARINI OYNAMAYA HAZIR

Bir an önce eski günlerine dönmek ve yeni yılda taraftarlarının karşısına bambaşka bir şekilde çıkmak isteyen Beşiktaş'ta başkan adayları, transfer hamlelerine de şimdiden başladı. Siyah-Beyazlılar'ın 1 dakika bile kaybedecek vakti olmadığını belirten başkan adaylarından Serdal Adalı'nın, iki yıldız için tüm kozlarını oynamaya hazır olduğu öğrenildi.

Southampton’da forma giyen Paul Onuachu (Ajanslar)Southampton’da forma giyen Paul Onuachu (Ajanslar)

YENİ HOCAYA İLK TRANSFER

Bu isimler; İngiltere Premier Ligi'nde Fulham'da oynayan Adama Traore ile Southampton'da forma giyen Paul Onuachu... Adalı, göreve gelmesi halinde zaten temasta olduğu iki oyuncu için çalışmalarını hızlandıracak. Adalı, Fulham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki Traore'yi, yeni teknik direktörünün huzuruna sunmak istiyor.

Fulham’da oynayan Adama Traore (Ajanslar)Fulham’da oynayan Adama Traore (Ajanslar)

DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Kanat pozisyonunda oynayan tecrübeli futbolcunun yanı sıra diğer isim, daha önce Trabzonspor'da oynayan Onuachu. Bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan ve 20 takımlı Premier Lig'de son sırada yer alan Southampton'da sıkıntılı günler geçiren 30 yaşındaki forvetin, tekrar Türkiye'de oynamaya sıcak bakacağı gelen haberler arasında yer alıyor. Nijeryalı yıldızın, kulübüyle kontratı ise 2026'da sona eriyor.

İngiliz ekibinde şu ana kadar 9 maçta süre bulan Nijeryalı forvet, geçen sezon Trabzon'da 25 maçta 17 gol ve 4 asistle oynadı.

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