Serdal Adalı Beşiktaş'ın "ilacını" Premier Lig'de buldu

Fulham’da oynayan Adama Traore (Ajanslar)

DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Kanat pozisyonunda oynayan tecrübeli futbolcunun yanı sıra diğer isim, daha önce Trabzonspor'da oynayan Onuachu. Bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan ve 20 takımlı Premier Lig'de son sırada yer alan Southampton'da sıkıntılı günler geçiren 30 yaşındaki forvetin, tekrar Türkiye'de oynamaya sıcak bakacağı gelen haberler arasında yer alıyor. Nijeryalı yıldızın, kulübüyle kontratı ise 2026'da sona eriyor.

İngiliz ekibinde şu ana kadar 9 maçta süre bulan Nijeryalı forvet, geçen sezon Trabzon'da 25 maçta 17 gol ve 4 asistle oynadı.