Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri yükseliyor! Mayısa kalmayacak gibi...

Başkan adaylarının birinci tercihi Sergen Yalçın (A Haber/arşiv)

Seçimin yanı sıra cevap bekleyen en büyük sorulardan biri ise teknik direktörün kim olacağı ve takımın başına ne zaman geçeceği. İki başkan adayının da ortak görüşü öncelikle Sergen Yalçın ile görüşmek ve birlikte yola çıkmak.

Ancak hem Hüseyin Yücel hem de Serdal Adalı bu birliktelik için mayıs ayını işaret etmişti. Yalçın'ın ara dönemde gelmeyi çok istemeyeceği düşüncesi hakimdi ancak son durum böyle değil.

Tecrübeli hoca ocakta takımın başına geçecek ( A Haber/Arşiv)

OCAK AYINDA GELMEK İSTİYOR

Sergen Yalçın, ocak ayında takımın başına geçmeye hazır. Beşiktaş'ta göreve gelmesi durumunda nasıl bir ortamda çalışacağı, takımın durumu, Ümraniye'deki sorunlar, takımın performansı, oyuncuların durumu gibi konularda ekip arkadaşlarıyla birlikte değerlendirmelere başladı. Deneyimli teknik adam, tüm çalışmalarını buna göre yapıyor.