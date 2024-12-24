Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri yükseliyor! Mayısa kalmayacak gibi...
Beşiktaş'ta 29 Aralık pazar günü yapılacak seçim yarışına katılan Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın teknik direktör listesinin başında şampiyon hoca Sergen Yalçın geliyor. Takımın başına mayıs ayında geçmeyi planlayan tecrübeli teknik adam fikrini değiştirdi. Yalçın büyük ihtimalle ocakta yuvaya dönecek. İşte Beşiktaşlıları sevindiren haberin detayı...
Süper Lig'in 17.haftasında sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta artık gözler seçime ve yeni teknik direktöre çevrildi. 29 Aralık Pazar günü Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul gerçekleştirilecek. Seçimde, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yarışacak.
Seçimin yanı sıra cevap bekleyen en büyük sorulardan biri ise teknik direktörün kim olacağı ve takımın başına ne zaman geçeceği. İki başkan adayının da ortak görüşü öncelikle Sergen Yalçın ile görüşmek ve birlikte yola çıkmak.
Ancak hem Hüseyin Yücel hem de Serdal Adalı bu birliktelik için mayıs ayını işaret etmişti. Yalçın'ın ara dönemde gelmeyi çok istemeyeceği düşüncesi hakimdi ancak son durum böyle değil.
OCAK AYINDA GELMEK İSTİYOR
Sergen Yalçın, ocak ayında takımın başına geçmeye hazır. Beşiktaş'ta göreve gelmesi durumunda nasıl bir ortamda çalışacağı, takımın durumu, Ümraniye'deki sorunlar, takımın performansı, oyuncuların durumu gibi konularda ekip arkadaşlarıyla birlikte değerlendirmelere başladı. Deneyimli teknik adam, tüm çalışmalarını buna göre yapıyor.
SEÇİMİ BEKLİYOR
Sergen Yalçın, pazar günü yapılacak seçimden başkan olarak çıkan isimle yapacağı görüşmede de mayısta değil ocakta Beşiktaş'a gelebileceğini ifade etmesi bekleniyor.
En son Antalyaspor'u çalıştıran Yalçın, 30 Haziran 2024'te ayrıldı. 175 gündür herhangi bir takımda görev yapmıyor. Hocalık kariyerine Gaziantep'te başlayan deneyimli isim, Sivas, Kayseri, Eskişehir, Konya, Alanya, Malatya, Beşiktaş ve Antalya'da çalıştı.
Sergen Yalçın, Beşiktaş'la 2020-21'de hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Çalıştırdığı takımlarda 16.8 milyon Euro bonservis harcaması yapan Yalçın, en fazla parayı Merih Demiral'a (3.5 milyon Euro) ödetti.