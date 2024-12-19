Al-Musrati’ye büyük piyango! Araplar kesenin ağzını açacak

Geçen sezon ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Braga'dan kiralanan ve bonservisine 11 milyon euro ödenen Al-Musrati, Beşiktaş'tan ayrılabilir.

Suudi Arabistan basınına göre; Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr, Libyalı orta saha için ilerleyen günlerde resmi teklif yapacak.

Haberde Musrati'nin takıma güç katacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

Al-Nassr, Beşiktaş forması giyen Al-Musrati ile yakından ilgileniyor. 1 buçuk sezondur Siyah Beyazlılar'da top koşturan Libyalı orta sahanın transferi zor ama imkansız değil.

KARİYERİNDE 5 ŞAMPİYONLUK KAZANDI

Al-Musrati, profesyonel kariyeri boyunca 221 maça çıktı, bu maçlarda 20 gol, 10 asistle oynadı ve 5 şampiyonluk kazandı. Bu da onun orta sahadaki değerini yansıtıyor.

Oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor. Türk kulübü ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunması transferi zor bir hale getiriyor.

30 MAÇTA 2 GOL

Siyah-beyazlı formayla geçen sezon devre arasından beri 30 maça çıkan Al Musrati 2 kez ağları havalandırdı.