Beşiktaş’ta ilk yolcu belli oldu! Derin temizlik kapıda

Yücel sadece futbolcuları değil kulüpte görevli profesyonellerin de temizlik operarasyonuna dahil olacağının altını çizerken gidecekler arasında ilk sırada ise Arthur Masuaku var.

Siyah-beyazlıların başkanı önceki gün katıldığı bir programda "Arhur Masuaku'ya benim de çok tepkim var. Maaşların geciktiği dönemde kulübe tek ihtar çeken futbolcudur" demişti.

SÖZLEŞMESi SEZON SONUNDA BiTiYOR

Kontratı Haziran 2025'te bitecek Demokratik Kongolu futbolcu ile çalışmayacağını net olarak ifade eden Hüseyin Yücel dün ise bu sözlerinin oyuncunun ayrılık sürecinde elini zayıflattığının farkında olduğunu ifade etse de başkanlığa seçilmesi durumunda kararını değiştirmeyeceği öğrenildi.