Beşiktaş'ta ilk yolcu belli oldu! Derin temizlik kapıda
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Beşiktaş başkanlığına adaylığını koyan Hüseyin Yücel, seçime kazanması halinde göndereceği ilk ismi belirledi. Katıldığı bir canlı yayında sol bek için 'Kulübe ihtar çeken tek oyuncu' ifadelerini kullanan Yücel'in takımda ciddi 'temizlik' yapacağı gelen kulis bilgileri arasında.
Yücel sadece futbolcuları değil kulüpte görevli profesyonellerin de temizlik operarasyonuna dahil olacağının altını çizerken gidecekler arasında ilk sırada ise Arthur Masuaku var.
Siyah-beyazlıların başkanı önceki gün katıldığı bir programda "Arhur Masuaku'ya benim de çok tepkim var. Maaşların geciktiği dönemde kulübe tek ihtar çeken futbolcudur" demişti.
SÖZLEŞMESi SEZON SONUNDA BiTiYOR
Kontratı Haziran 2025'te bitecek Demokratik Kongolu futbolcu ile çalışmayacağını net olarak ifade eden Hüseyin Yücel dün ise bu sözlerinin oyuncunun ayrılık sürecinde elini zayıflattığının farkında olduğunu ifade etse de başkanlığa seçilmesi durumunda kararını değiştirmeyeceği öğrenildi.