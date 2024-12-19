19 Aralık 2024, Perşembe
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2024 16:41
ABONE OL
Beşiktaş Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşuları, pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör