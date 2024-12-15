Beşiktaş’a Rashica’dan kötü haber!

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, takımın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen Rashica'nın yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosundan çıkarılan futbolcunun tedavisine başlandı.