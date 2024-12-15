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Beşiktaş'a Rashica'dan kötü haber!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.12.2024 16:00
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Beşiktaş’a Rashica’dan kötü haber!

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile yapılacak maçın kamp kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, takımın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen Rashica'nın yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosundan çıkarılan futbolcunun tedavisine başlandı.

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