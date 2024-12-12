Bodo/Glimt - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekibin sahaya çıkacağı muhtemel 11 netleşti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç'de Bodo/Glimt'in konuğu olacak.
Aspmyra Stadı'ndaki müsabaka, TSİ 23.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, Slovak hakem Filip Glova yönetecek.
Ligdeki 5 maçlık galibiyet özlemine Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanarak son veren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen hafta mağlup oldu.
Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kaybeden siyah-beyazlı ekip, Norveç deplasmanında puan kazanması halinde ligi ilk 24 takım arasında bitirip play-off aşamasına kalmak için avantaj sağlayacak.
Avrupa'da geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Beşiktaş, 6 puanla 22. basamakta bulunuyor. 7 puanı bulunan Bodo/Glimt ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyet, 1 beraberlikle 17. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Gundersen, Björkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Sanuç, Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Salih Uçan, Al-Musrati, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Muçi, Semih Kılıçsoy