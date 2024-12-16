Beşiktaş Adana deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde siyah-beyazlı ekibin sahaya çıkacağı muhtemel 11 netleşti.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşıyor.
Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Ligde Galatasaray maçıyla başlayan 5 haftalık kötü gidişe Fenerbahçe derbisiyle son veren Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında derbi galibiyetini anlamlı hale getirmeye çalışacak.
Hafta içinde Norveç'te Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselme ihtimalini zora sokan siyah-beyazlılar, kalan haftalarda üst sırada tamamlamak için mücadele edecek.
Adana Demirspor maçı öncesinde Beşiktaş, 14 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi ve 4 beraberlikle 25 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. Henüz galibiyet alamayan mavi-lacivertli ekip ise 12 yenilgi, 2 beraberlik ve 2 puanla son sırada bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Adana Demirspor: Deniz Dönmezer, Arda Kurtulan, Semih Güler, Manev, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik, Yusuf Sarı, Alioui, Ali Yavuz, Yusuf Barası
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Salih Uçan, Al-Musrati, Rafa, Oxlade-Chamberlain, Muçi, Semih Kılıçsoy
RASHİCA VE UDUOKHAİ DÖNÜYOR
Sakatlığı sona eren ve takımla çalışmalara başlayan Felix Uduokhai'nin karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giymesi bekleniyor.
Uduokhai'nin yanı sıra özel sebepler nedeniyle Norveç'e götürülmeyen Milot Rashica da teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin oynatması durumunda görev alabilecek.
5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Alanyaspor müsabakasında görev yapamayacak. Tedavisi süren Ciro Immobile de kart sınırındaki oyuncular arasında yer alıyor.