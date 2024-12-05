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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2024 15:56
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Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden idman, çift kale taktik maçla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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