Beşiktaş Fenerbahçe’yi mağlup etti! 3 puanı kaptı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Derbi öncesi çıktığı son 5 lig maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler ezeli rakibine kaybederken, galibiyet serisi de sona erdi.

Jose Mourinho'nun öğrencileri son 7 lig maçında ise 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.

CHAMBERLAİN GOL SAYISINI 5'E ÇIKARDI

Siyah-beyazlıların golü 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'den geldi. 70. dakikada Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil olan tecrübeli futbolcu, 3 dakika sonra ağları sarsmayı başardı. Sakatlığı sebebiyle uzun süredir sahalardan uzak olan ve bu sezon ilk kez geçtiğimiz hafta oynanan Hatayspor maçında süre alan Chamberlain, ikinci karşılaşmasında golle tanışmayı başardı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA MAÇ

İlk yarı

6. dakikada sol kanatta topla birlikte ceza yayına ilerleyen Saint-Maximin'in pasında altıpasın önünde topla buluşan Dzeko'nun sola çekip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

10. dakikada savunmanın arkasına atılan pasla buluşan Dzeko, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'u da geçen topu Emirhan Topçu çizgiden çıkardı.

29. dakikada Gedson Fernandes'in pasında Rafa Silva, topla birlikte ceza sahasına girip sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında ceza sahası içi sol tarafında dönen topu önünde bulan Immobile'nin uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

35. dakikada ceza yayı sol tarafında kazanılan serbest vuruşta Tadic'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.

45+2. dakikada sol taraftan Tadic'in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Djiku'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

İkinci yarı

49. dakikada Saint-Maximin'in savunmanın arkasına attığı uzun pasta Dzeko, penaltı noktası gerisinde Emirhan Topçu'yu geçip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

73. dakikada sol kanatta topla buluşan Chamberlain'in yerden içeri çevirdiği top direkt kaleye yöneldi ve uzak köşeden ağlara gitti. 1-0

89. dakikada sağ taraftan İrfan Can Kahveci'nin yaptığı ortada Cenk Tosun'un indirdiği topa ceza sahası sağ çaprazdan Tadic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

90+5. dakikada Oğuz Aydın'ın sol taraftan ortasında altıpas üzerinde En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

90+6. dakikada Fenerbahçe'nin atak yaparken arka alanda bıraktığı boşluğu iyi değerlendiren Muçi, topla birlikte ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Livakovic'in kurtarışı sonrası meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

90+6. dakikada Szymanski, topla birlikte çıkarken Gedson Fernandes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Mehmet Türkmen, ikinci sarı karttan Gedson Fernandes'i oyun dışına gönderdi.