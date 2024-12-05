05 Aralık 2024, Perşembe
Haberler Beşiktaş Haberleri TFF'den UEFA'ya Maccabi başvurusu

TFF'den UEFA'ya Maccabi başvurusu

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2024 13:03 Güncelleme: 05.12.2024 13:05
ABONE OL
TFF’den UEFA’ya Maccabi başvurusu

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 5. tur maçında Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçta gol sonrası asker selamı veren Gavriel Kanichowsky ve kulübü için UEFA'dan inceleme talep etti.

Maccabi Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky'nin Beşiktaş'a attığı golün ardından yaptığı asker selamı için harekete geçildi.

TFF, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçındaki gol sevinci nedeniyle Gavriel Kanichowsky'i UEFA'ya şikayet etti.

Gavriel Kanichowsky Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında bu hareketi yapmıştıGavriel Kanichowsky Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında bu hareketi yapmıştı

Yapılan bu hareketin siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı gerekçesiyle, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan söz konusu oyuncuya ve kulübüne karşı TFF olarak bir inceleme başlatılması istendi.

UEFA'nın konuyla iligli nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak edilmeye başlandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör