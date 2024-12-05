TFF’den UEFA’ya Maccabi başvurusu

Maccabi Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky'nin Beşiktaş'a attığı golün ardından yaptığı asker selamı için harekete geçildi.

TFF, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçındaki gol sevinci nedeniyle Gavriel Kanichowsky'i UEFA'ya şikayet etti.

Gavriel Kanichowsky Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçında bu hareketi yapmıştı

Yapılan bu hareketin siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı gerekçesiyle, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan söz konusu oyuncuya ve kulübüne karşı TFF olarak bir inceleme başlatılması istendi.

UEFA'nın konuyla iligli nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak edilmeye başlandı.