TFF'den UEFA'ya Maccabi başvurusu
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Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 5. tur maçında Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maçta gol sonrası asker selamı veren Gavriel Kanichowsky ve kulübü için UEFA'dan inceleme talep etti.
Maccabi Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky'nin Beşiktaş'a attığı golün ardından yaptığı asker selamı için harekete geçildi.
TFF, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçındaki gol sevinci nedeniyle Gavriel Kanichowsky'i UEFA'ya şikayet etti.
Yapılan bu hareketin siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj verme amacı taşıdığı gerekçesiyle, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'ndan söz konusu oyuncuya ve kulübüne karşı TFF olarak bir inceleme başlatılması istendi.
UEFA'nın konuyla iligli nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak edilmeye başlandı.