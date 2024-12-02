Kartal'a ağır yaralı! Beşiktaş Hatayspor ile yenişemedi
Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'un konuğu oldu. Yeni teknik direktörü Serdar Topraktepe ile ilk sınavına çıkan Kara Kartal Hatayspor ile berabere kaldı.
Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile berabere kaldı.
MAÇIN 11'LERİ
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Bamgboye, Rui Pedro, Fernandes, Aboubakar
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Emirhan Topçu, Masuaku, Salih Özcan, Gedson, Rashica, Rafa, Semih Kılıçsoy, Immobile
TAKIMIN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE
Beşiktaş, Hatayspor karşısında sahaya teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıktı.Siyah-beyazlı takımda üst üste yaşanan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı.
Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde geçen sezon tüm kulvarlarda 12 kez sahada yer almıştı. Siyah-beyazlı ekip, bu dönemde Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.
DERBİ ÖNCESİ 4 İSİM CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Al Musrati, Immobile, Mert Günok ve Svensson kart görmesi halinde Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.
HATAYSPOR DÜŞME HATTINDA
Rıza Çalımbay yönetimindeki Hatayspor, ligde geride kalan haftalarda sadece tek galibiyet alabildi. Hatay ekibi 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 7 puan topladı. Hatayspor haftaya 18. basamakta giriyor.