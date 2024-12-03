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Beşiktaş'ta tek hedef Fenerbahçe derbisi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2024 16:19
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Beşiktaş’ta tek hedef Fenerbahçe derbisi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Hatayspor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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