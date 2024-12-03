Beşiktaş’ta tek hedef Fenerbahçe derbisi

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Hatayspor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.