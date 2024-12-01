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Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ameliyat edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.12.2024 16:25
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Beşiktaş’ta Gabriel Paulista ameliyat edildi

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista'nın ameliyat edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası sol kalça ön adale (rektus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanan oyuncumuz Gabriel Paulista, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edilmiştir." denildi.

Paulista'nın rehabilitasyon sürecine en kısa zamanda başlanacağı aktarıldı.

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