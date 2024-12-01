Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile görüşme! Şaşırtan cevap: Kafama takılan...

Beşiktaş'ta Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile yollar dün resmen ayrıldı.

Giovanni van Bronckhorst'un ayrılık açıklamasında, "Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir" ifadeleri kullanıldı.

SERGEN YALÇIN EN ÖNEMLİ ADAY

Geçici olarak Serdar Topraktepe'yi göreve getiren Beşiktaş'ta gözler Sergen Yalçın'a çevrilmiş durumda. Beşiktaş'ta hedef, Fenerbahçe derbisine Sergen Yalçın yönetiminde çıkmak.

RESMİ TELEFON GÖRÜŞMESİ

Beşiktaş'ta futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'in isteği doğrultusunda Sergen Yalçın ile telefonda görüştü.

Uçar, "Sergen kardeşim, bu kriz döneminde sana ihtiyacımız var. Başkan ve yönetimin ortak kararı; Fenerbahçe derbisine seninle çıkmak istiyoruz" dedi.

İŞTE YALÇIN'IN CEVABI

Feyyaz Uçar'ın telefonda aktardığı talebe Sergen Yalçın'dan olumlu yanıt gelse de bazı soru işaretleri yer alıyor.

Sergen Yalçın, telefon görüşmesinde "Beşiktaş gel der gelirim. Git der giderim. Ancak bazı şeyler var kafama takılan. Yarın (bugün) yüz yüze ayrıntıları konuşalım" ifadelerini kullandı.