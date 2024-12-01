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Beşiktaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.12.2024 16:18
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Beşiktaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldığı belirtildi.

Isınma, pas ve 5'e 2 organizasyonlarıyla başlayan idmanın taktiksel çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

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