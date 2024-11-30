Beşiktaş’ta Van Bronckhorst dönemi sona erdi! İşte alacağı tazminat ücreti...

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın istifası ve Samet Aybaba ile Brad Friedel'ın ayrılığı sonrası bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir."

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Galatasaray'ı 5-0 yenerek sezona Turkcell Süper Kupa zaferiyle giren Beşiktaş, son haftalarda beklenen performansı sergileyemedi.

Trendyol Süper Lig'de son 4 haftada galip gelemeyen ve 12 maçta 21 puan toplayan Beşiktaş, 6. sırada yer aldı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 haftada elde ettiği 6 puanla 22. basamakta kaldı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

ALACAĞI TAZMİNAT BELLİ OLDU

Maccabi mücadelesinden sonra ise Hüseyin Yücel, Van Bronckhorst ile konuşup ayrılmasını istedi. Ancak 49 yaşındaki hoca bu kez, alacaklarının tamamının ödenmesini talep etti.

2 yıllık imza atan Van Bronckhorst'un sezon başına 1.4 milyon Euro'dan 2.8 milyon Euro olan toplam ücretinin 600'ünün ödendiği ve 2.2 milyon Euro alacağı kaldığı öğrenildi.

Ekibinin de 1.2 milyon Euro'luk maliyetinin olduğu ve toplamda 3.4 milyon Euro ödeneceği öne sürüldü.