Beşiktaş’ta Paulista şoku! En az 2 ay yok

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan'da seyircisiz sahada Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1 kaybeden siyah beyazlılarda üzücü gelişmeler yaşandı.

Maçın ilk yarısında sakatlanan Gabriel Paulista, oyuna devam edemedi ve soyunma odasına gitti.

Brezilyalı stoperin 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Siyah beyazlı yönetimden konu ile ilgili en kısa zamanda açıklama gelmesi bekleniyor.