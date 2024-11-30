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Beşiktaş'ta Paulista şoku! En az 2 ay yok

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.11.2024 06:44
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Beşiktaş’ta Paulista şoku! En az 2 ay yok

Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Gabriel Paulista 3. kez sakatlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'le oynayan siyah-beyazlı ekipte sakatlanan Brezilyalı stoperin 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Macaristan'da seyircisiz sahada Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1 kaybeden siyah beyazlılarda üzücü gelişmeler yaşandı.

Maçın ilk yarısında sakatlanan Gabriel Paulista, oyuna devam edemedi ve soyunma odasına gitti.

Brezilyalı stoperin 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Siyah beyazlı yönetimden konu ile ilgili en kısa zamanda açıklama gelmesi bekleniyor.

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