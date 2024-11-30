Beşiktaş’ta Giovanni dönemi sona eriyor

Beşiktaş'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı Giovanni van Bronckhorst, bugünkü idmanda takımın başında yer almayacak.

Hollandalı teknik adam ile fesih için son detaylar görüşülüyor. Bugün antrenmanda takımı Serdar Topraktepe çalıştıracak. Serdar Topraktepe'nin yardımcılığını Veli Kavlak yapacak.