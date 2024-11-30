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Beşiktaş'ta Giovanni dönemi sona eriyor

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.11.2024 11:34
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Beşiktaş’ta Giovanni dönemi sona eriyor

Süper Lig ve Avrupa'da kötü bir performans sergileyen Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un bileti kesildi. Hollandalı teknik adamın bugün yapılacak antrenmanda takımın başında olmayacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı Giovanni van Bronckhorst, bugünkü idmanda takımın başında yer almayacak.

Hollandalı teknik adam ile fesih için son detaylar görüşülüyor. Bugün antrenmanda takımı Serdar Topraktepe çalıştıracak. Serdar Topraktepe'nin yardımcılığını Veli Kavlak yapacak.

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