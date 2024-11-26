Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım Perşembe oynanacak 5. hafta maçını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Debrecen kentindeki Nagyerdei Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Sozza'nın yardımcılıklarını vatandaşları Alberto Tegoni ile Giovanni Baccini üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Andrea Colombo yapacak.

Mücadelede Daniele Chiffi VAR, Paolo Mazzoleni ise AVAR olarak görev alacak.