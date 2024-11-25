Beşiktaş’ta van Bronckhorst hedef tahtasında: Hafta sonları ızdırap haline geldi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, kötü gidişini 4-2 mağlup olduğu İzmir temsilcisi karşısında da sürdürdü.

2-0 ÖNE GEÇTİLER AMA...

Semih Kılıçsoy'un şık golünün ardından Bokele'nin kendi kalesine attığı golle 10. dakikada 2-0 öne geçen Beşiktaş, 12 ve 32. dakikalarda Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşlarında Bokele ve Taha Altıkardeş'in gollerine engel olamayınca devre 2-2 eşitlikle sona erdi.

Giovanni van Bronckhorst (AA)

TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Uzun süre beraberlikle devam eden müsabakanın 82. dakikasında sahneye çıkan Fofana takımının galibiyet golünü atarak sarı-kırmızılıları 2-0 mağlubiyetten 3-2 üstünlüğe taşıdı. Maçın skorunu tayin eden golü ise uzatma dakikalarında Tijanic kaydetti.

Spor yazarları Beşiktaş'ın aldığı ağır yenilgiyi köşesine taşırken Giovanni van Bronckhorst yoğun şekilde eleştirildi.

MURAT ÖZBOSTAN-ŞİMDİ BU FATURAYI KİM ÖDEYECEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Beğenmeyen maça gelmesin" demişti Frankfurt karşılaşmasından sonra.. Uyardık, "Böyle büyük laf etme, bak günü gelir sana bu sözleri hatırlatırlar" dedik.. "Beşiktaş inişe geçti, uçak düşüyor" dedik.. Uyardık, yazdık, çizdik.. Ama nafile, yönetim de uyudu hoca da.. Ve gelinen noktada 13 puan zirveden uzakta bir takım var.. Samsunspor'un transfer yasağı var, Beşiktaş gerisinde.. Eyüpspor lige yeni çıkmış Beşiktaş gerisinde.. Göztepe, Beşiktaş'ın önünde.. Şu puan tablosuna bakınca, Beşiktaş taraftarı kahroluyor zaten.. Yönetim dünya kadar para harcadı (Yaklaşık 70 milyon Euro). Ne olacak şimdi? Kim hesap verecek.. Nasıl ödenecek bu paralar! Sayın Hasan Arat seçime girerken, "Beşiktaş 3 sezondur Kasım'da havlu atıyor.. Böyle bir şey kabul edilemez" demişti.. Şimdi kendi başkanlığı döneminde Beşiktaş havlu attı!

Geçen sezon Kasım'da daha fazla puan toplamış Beşiktaş (22).. Bu sezon onun bile gerisinde kaldı (21).. Bu kadar yatırıma rağmen.. Şimdi Hollandalı teknik adam için "Sabır" dedik, "Beklensin" dedik de.. Nereye kadar beklenecek! Organizasyon yok, savunma yok, hücum yok, inanç yok, şut yok.. 6 maçta 1 galibiyet almış Beşiktaş.. Bununla mı sevinecek bu camia.. Milli arada ne yaptı bu takım! Hazırlık maçı bile oynamadı, takım ayakta duramıyor.. 5-6 gün izin yapmış.. Hücum edemiyor, savunma yapamıyor.. Her duran toptan gol yiyor Beşiktaş… Bunu kim çözecek? Hoca! Umut var mı! Yok.. Basın toplantısında diyor ki, "Ben şampiyon olacağız demedim." Sen hangi takımda çalıştığını bile bilmiyorsan, takımın başında da kalma.. O zaman Hasan Bey gereğini yapmalı!

ALİ GÜLTİKEN-HOCAYI BAĞLAR

Sahadaki Beşiktaş'ı neresinden tutarsan tut maalesef elinde kalıyor. Ne tarafından iyi şeyler görülebilir, neresinden pozitif bakılabilir buna cevap bulabilmek de çok zor. Göztepe karşısında büyük bir fırsat yakalamışsın, iki farkla öne geçmişsin. Büyük piyangoyu kazanmış gibi tüm avantajlar senin eline geçmiş ama bunların hepsini elinin tersiyle itiyorsun. Göztepe çok genç ve dinamik bir takım. Sezon başından beri yaptıkları ortada. Bu ligin en iyi ön alan baskısını yapan iki takımından da bir tanesi. Skor avantajını yakalamana rağmen rakibinin bu tarafına teslim oluyorsun.

İkinci konu da Göztepe bu ligin duran toplarda en etkili olan takımlarından. Boy ortalamaları çok yüksek. Değil kornerleri, frikikleri, taçları bile etkili şekilde kullanıyorlar. Tüm bunlar ayan beyan ortadayken bunlara da önlem alamıyorsun. Rakibin iki kornerle iki gol buluyor. Göztepe'yle ilgili üçüncü konu da takımın saydıklarımızın dışında yaptığı diğer en iyi şey de geçiş hücumu ve kontrataklar. Yediğin üçüncü ve dördüncü gol de bu şekilde geliyor. Buna da önlem alamıyorsun. Her takımın, çok basit ve kolayca yapabildiği rakip takım analizinde çok rahat tespit edebileceği şeyler. Bunların hepsi elbette önce oyunculara yazar ama diğer tarafta da teknik direktörü bağlar. Milli takım arasına kadar oynanan son maçlar elbette hoş şeyler değildi. Ama milli takım arası önemli bir fırsat ve dönüp evinde oynuyorsun. İki de gol buluyorsun. Artık bunu da büyük takım olarak muhafaza edeceksin.

Maçı kaybeden Beşiktaş oyuncuları üzüntü yaşadı (AA)

MUSTAFA ÇULCU-TÜRKİYE HARİKA BİR HAKEM KAZANDI

Göztepe maça giremeden iki gol ile şok yaşadı. Lakin çabuk toparlandı, şoku atlattı. Pozisyonlar ve goller buldu. Beşiktaş hücumda çoğalamıyor. Semih topu önde tutuyor, arkadaşlarını bekliyor ama geç geliyorlar. Savunmada çok hata yapıyorlar. İlk golde Göztepeli 3 oyuncu dönen topa kafa vurdu, bir Beşiktaşlı bunu yapamadı. İkinci golde yüksek hava topunda 4 kişi arasından savunmacı Taha geriden geldi kafa vurdu. Emirhan'ın açıklarını kapatacağım diye Masuaku hücuma katkı veremedi. Zaman zaman çift sol bek oynadılar. Rafa Silva zaman zaman hücumda yalnız kaldı. Göztepe oyundan hiç düşmedi. Rakibe ve hakeme saygılarına hayranlık duydum. Sadece futbol oynadılar ve galibiyeti hak ettiler. Beşiktaş'ta Emirhan çıktı, İmmobile girdi, Semih kanada geldi. Önde üretkenlik arttı, daha net pozisyonlar buldu. Ancak hücum organizasyonlarında savunmada az adamla yakalanınca Göztepe galibiyeti getiren golleri buldu.

Hakem Alper Akarsu 29 yaşında, ilk defa böyle bir büyük takım maçına çıktı. Fizik olarak sahaya çok yakışıyor. İyi koştu, sakin, soğukkanlı ve öz güvenliydi. 3. dakikada Beşiktaş ceza alanı içinde hava topunda Svensson'un İsmail'e yaptığı faul penaltı. Ancak hakem pozisyonu çözemedi oynattı, devamında Beşiktaş ilk golünü attı. Bu penaltıda ve devamında yaşanan pozisyonda VAR devreye giremez. Sahada hakemin değerlendirmesi gerekirdi. Juan'ın, Paulista'ya yaptığı kontrolsüz harekete çıkmayan sarı kart var. 39'da Solet-Musrati pozisyonunda topla oynayan Beşiktaşlı oyuncu. Penaltı olmaz, korner doğru. 2 nolu yardımcının hatalı ofsayt bayrakları oldu. Hakem ona da yardımcı oldu. Göztepe'nin ikinci golünde ofsayt yok. Ofsayt görünen futbolcu ayak uzatmış olsa da topa teması ve rakibe müdahalesi yok. Dün akşamki performansı ile ülke hakemliği harika bir yeni isim kazandı. Skor şansı penaltı hatasını unutturdu. Tebrikler Alper Akarsu.

FATİH DOĞAN-BAŞ SORUMLU BRONCKHORST'TUR

Eleştirilere kulaklarını tıkadığın gün değişime ve gelişime yolları kapandığın gündür. "Ben bilirim, biz en iyisini biliriz" yaklaşımının insanlara, kurumlara çok şey kaybettirdiğini defaatle tercüme ettim. Bronckhorst yetemedikleri kadar inatlarıyla da Beşiktaş'ın bu günlere gelmesinde baş sorumludur. Yönetim, Hollandalı'nın hatalarına müdahale etmemesiyle, çözüm üretememesiyle diğer sorumludur. "Biz kötü gidişatı gördük, başkanı uyardık ama…" diyen, "Sözümüzü dinletemedik, dikkate alınmadık" imâsında bulunan varsa, ses verip ya da istifa müessesini işleme koymadıysa onlar da bu tabloda pay sahibidir. Milli arada takımlar eksiklerini giderir. Sakatlarını iyileştirir, komisyon eksiklerini giderip, taktiksel idmanlarla yenilenir. Beşiktaş'ta tam tersi. Ne zaman milli ara olsa Beşiktaş görülmemiş tatiller yapıyor. Rakip takımlar çalışıyor, hocaları PR yapıp ilişki geliştiriyor. Bronckhorst ve ekibi tarihte görülmemiş bir oranda ve süreyle milli araları İstanbul dışında tatilde geçiriyor. Geldiği günden bu yana bu uyarılar yapılmasına rağmen Hollandalı, tatilinden vazgeçmiyor. Göztepe daha çok isteyen, koşan ve oynayan taraftı. Silva dışında ayakta kalan oyuncu yoktu! Tatil takımı bozmuş. Bu takımın kondisyon seviyesini, bütün verileriyle açıklamaya davet ediyorum. Bir takımın 65'ten sonra bu kadar düşmesi normal değil. Beşiktaş taraftarı adeta sabır testinden geçiyor. Başkan Hasan Arat ve yönetiminden liderlik ve doğru müdahaleler bekliyor.

Göztepeli oyuncuların gol sevinci (AA)

TURGAY DEMİR - SUÇLU AYAĞA KALK!

Büyük vaatlerle yönetime gelen ve her şeyi profesyonellerin yapacağı cilasıyla ekibini parlatan, göreve geldikten sonra ise Hüseyin Yücel ve Kaan Şakul'u yanına alıp geri kalan herkesi pasifize eden Hasan Arat Beşiktaş'ı perişan etti...

Sıradan, inatçı, Van Bronckhorst'u göreve getirmek ve Joao Mario başta, Gio'nun istediği sıradan oyuncuları almak Arat'ın en büyük hatasıydı. Sahadaki berbat görüntüye rağmen Giovanni'nin arkasında durmak ise hatadan öte büyük bir gafletti.

İşte bu sebeplerle Beşiktaş takımı, gücünün yarısını bile sahaya yansıtamıyor ve her maçta taraftarını ayrı bir şekilde kahrediyor.... O nedenle, camia, "Suçlu ayağa kalk" diye haykırdığı anda Arat, Yücel ve Şakul birlikte ayağa kalkmalıdırlar… Çünkü bu manzara onların eseridir.

Şu hale bakın, iki şans golüyle deyim yerindeyse maçı 2-0 galip başlayan Beşiktaş tam dört gol yiyerek kendi sahasında hezimete uğradı… Helal olsun Göztepe'ye sahanın her yerini parsellediler, öne-arkaya inanılmaz iyi koştular…

İkili mücadelelerin çoğunu konuk takım kazandı, Sarı-Kırmızılı oyuncular önde baskı uygulayıp, kendi sahalarında ise alan daralttılar… Çok iyi mücadele ettiler, çok kuştular, hak ederek kazandılar… Göztepe teknik patronu Soilov sahaya baktı, eksikleri gördü ve dört oyuncu değiştirdi... Ne gerekiyorsa onu yaptı vesselam.

Bu sırada Van Brocnkhorst ise derin uykuda gibiydi… Manzara o kadar kötü ki, Gedson artık pes etmiş gibi, her toptan kaçmaya çalıştı, Rafa Silva aynı şekilde pes etme noktasına gelmiş… Onlar da bitti, bitecekler hani.

Gurur duymalısınız Sayın Arat, (Hüseyin Yücel ve Kaan Şakul'la birlikte) milyonlarca Beşiktaş'ı maçlardan soğuttunuz, hafta sonlarını ızdırap haline getirdiniz…Beşiktaşlı çocukları hüngür hüngür ağlattınız…