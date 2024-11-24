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Beşiktaş taraftarı çılgına döndü! Yönetime istifa çağrısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2024 21:55 Güncelleme: 24.11.2024 22:03
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Beşiktaş taraftarı çılgına döndü! Yönetime istifa çağrısı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelen Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçı 4-2 kaybetti. Maçın son dakikalarında siyah beyazlı taraftarla yönetimi protesto etti ve istifaya davet etti.

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geldi ve maçı 4-2 kaybetti. Siyah beyazlı taraftarlar karşılaşmanın son dakikalarında Hasan Arat ve yönetimini istifaya davet etti.

Arthur Masuaku (AA)Arthur Masuaku (AA)

GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkarmış oldu. Ayrıca top her geldiğinde Arthur Masuaku da ıslıklanarak protesto edildi.

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