Beşiktaş taraftarı çılgına döndü! Yönetime istifa çağrısı

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geldi ve maçı 4-2 kaybetti. Siyah beyazlı taraftarlar karşılaşmanın son dakikalarında Hasan Arat ve yönetimini istifaya davet etti.

Arthur Masuaku (AA)

GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkarmış oldu. Ayrıca top her geldiğinde Arthur Masuaku da ıslıklanarak protesto edildi.