Beşiktaş taraftarı çılgına döndü! Yönetime istifa çağrısı
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile karşı karşıya gelen Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçı 4-2 kaybetti. Maçın son dakikalarında siyah beyazlı taraftarla yönetimi protesto etti ve istifaya davet etti.
Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geldi ve maçı 4-2 kaybetti. Siyah beyazlı taraftarlar karşılaşmanın son dakikalarında Hasan Arat ve yönetimini istifaya davet etti.
GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla ligdeki galibiyet hasretini 4 maça çıkarmış oldu. Ayrıca top her geldiğinde Arthur Masuaku da ıslıklanarak protesto edildi.