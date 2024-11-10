Gol sesi çıkmadı! Beşiktaş RAMS Başakşehir maçında yenişemedi
Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçında kazanan olmadı. Heyecan dolu karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Başakşehir, Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma Fatih Terim Stadyumu'nda oynandı. Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki mücadelede gol sesi çıkmadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
İlk yarı
8. dakikada Svensson, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası yakınında topla buluşan Rafa Silva'nın bekletmeden vuruşunda kaleci Muhammed topu çıkardı.
15. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahasına ortaladığı top savunmadan döndü. Ceza sahası yayı üzerinde topu göğsüyle kontrol eden Piatek'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
45+3. dakikada Gedson Fernandes'in ceza sahasına çevirdiği topta Semih Kılıçsoy'un vuruşu az fakla yandan dışarı gitti.
İkinci yarı
69. dakikada ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Joao Mario'nun sert şutunda meşin yuvarlak yandan az fakla auta çıktı.
74. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Onur Ergün, pasını ceza sahasında bulunan Duarte'ye çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda savunmaya temas eden top üstten az farkla kornere gitti.
Sarı kartlar: Dk. 20 Gedson Fernandes, Dk. 89 Svensson, Mert Günok (Maç bitiminde) (Beşiktaş), Dk. 45+1 Crespo, Dk. 65 Opoku, Dk. 90+2 Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)
11'LER
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Onur, Deniz, Crespo, Pelkas, Serdar, Piatek.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Al Musrati, Semih, Uduokhai, Joao Mario, Muçi, Masuaku, Rafa Silva, Gedson