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Beşiktaş - Malmö maçının hakemi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2024 12:54
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Beşiktaş - Malmö maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek.

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