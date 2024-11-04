UEFA’dan skandal Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı kararı!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, lig aşamasında Frankfurt, Ajax , Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bodo Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile eşleşmişti.

SİYONİST LOBİ DEVREDE!

Temsilcimizin İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv maçına yönelik UEFA skandal bir karara imza attı. Maçın İstanbul'da oynanmamasına karar verildi.

UEFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerekli görüşmeleri yaparak kararını bildirdiği ve siyah beyazlı kulübün de TFF'den gelecek resmi yazının ardından açıklama yapacağı ifade edildi.

Maçın hangi ülke ve statta oynanacağı önümüzdeki günlerde ilan edilecek.

BASKETBOL MAÇI SIRBİSTAN'DA OYNANMIŞTI

Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail ekibi Hapoel Shlomo maçını İstanbul'da değil güvenlik gerekçesiyle tarafsız saha olarak Sırbistan'da oynamıştı.