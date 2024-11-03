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Son dakika: Beşiktaş'ta Ciro Immobile'den kötü haber!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2024 16:09 Güncelleme: 03.11.2024 16:11
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Son dakika: Beşiktaş’ta Ciro Immobile’den kötü haber!

Beşiktaş, Ciro Immobile'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Ciro Immobile'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada;

"Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı müsabakanın ilk yarısının ardından sağ uyluk arka kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ciro Immobile'nin klinik değerlendirmesi ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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