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Beşiktaş Malmö maçı hazırlıklarına başladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2024 15:41
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Beşiktaş Malmö maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer oyuncuların pas çalışması, 5'e 2 ve ısınma koşularıyla başladıkları idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Malmö maçı hazırlıklarına 5 Kasım Salı günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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