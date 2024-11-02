Beşiktaş-Kasımpaşa maçı! Kartal’da hedef mutlak 3 puan

Beşiktaş'ın rakibi Kasımpaşa ligde son olarak Samsunspor karşısında öne geçerken sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Lacivert-beyazlılar, bu sezon Trabzonspor'un ardından en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkat çekti. Kasımpaşa bu sezon ligde topladığı 11 puanla 10. sırada yer alıyor. Konuk takım, Beşiktaş mücadelesinden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş'ta Al Musrati, İmmobile ve Emirhan Topçu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında kazanarak iç sahada 5'te 5 yapmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ve Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı mücadelede yardımcılıklarını ise Serkan çimen ve Samet Çavuş üstlenecek.



Beşiktaş - Kasımpaşa mücadelesi bugün saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş XI: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Semih, Immobile

Kasımpaşa XI: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Brekalo, Da Costa





3 OYUNCUNUN DURUMU BELİRSİZ



Sakatlıkları nedeniyle tüm kulvarlardaki son 3 maçta forma giyemeyen Gabriel Paulista ve Milot Rashica ile son 2 müsabakada takımdaki yerini alamayan Mert Günok'un Kasımpaşa karşısında oynayıp oynayamayacakları henüz netlik kazanmadı.



Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Al Musrati, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu, Kasımpaşa karşısında kart görmesi durumunda Başakşehir mücadelesinde cezalı olacak.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF 5'TE 5



Siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı 4 maçı da kazandı. Dolmabahçe'de Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Kasımpaşa'yı da geçerek iç sahada 5'te 5 yapmaya çalışacak.





KASIMPAŞA SON 2 MAÇI KAZANDI



İki takım arasında ligde oynanan 42 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 8 kez galibiyete ulaştı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 87 kez fileleri havalandırırken, Kasımpaşa da 49 gol kaydetti.





Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son 2 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Siyah-beyazlı ekip, geride kalan sezonun ilk yarısında sahasında oynadığı maçta rakibine 3-1 yenilirken, deplasmanda ise 2-1 mağlup oldu.