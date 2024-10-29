Gedson Fernandes’ten hakem isyanı

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Namağlup unvanı sona eren Kara Kartal'da Gedson Fernandes, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Maçın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösteren Portekizli orta saha, haksızlığa uğradıklarını dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

'HAKEM ADİL DEĞİLDİ'

"Biz mağlubiyeti kabul ediyoruz ama bugünkü hakem de adil değildi. Kötü hakem yönetimi tarafından da cezalandırıldık. Haksızlığa uğradık. Kartlar, fauller. Neredeyse aksiyonların çoğunda aleyhimize karar verdi. Galatasaray'ın 2. golünde kalecimiz daha barajı kurdurmadan hakem maçı başlattı. Bu çok yanlış. Daha barajı kurdurmadan hakem başlatıyor."

'HAKSIZLIĞA UĞRADIK'

Bugün biraz hakem haksızlığına uğradığımızı söyleyebilirim. Herkes gibi hakemler de işlerini yapıyorlar ama verdiği kararlar, kartlar, fauller... Hakemin bugünkü standart olarak tutumu yanlıştı, çok adil değildi."